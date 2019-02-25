Двое детей и четверо взрослых заболели корью в Нижегородской области

Уже шесть случаев кори зафиксированы в Нижегородской области. Двое заболевших – дети. Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, три случая зарегистрированы в столице Приволжья, еще два – в Кстове и один в Дзержинске.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации нижегородским под председательством заместителя губернатора Андрея Гнеушева 19 февраля было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Кроме того, уже издан указ «О проведении противоэпидемических мероприятий по профилактике кори в Нижегородской области в 2019 году».

Теперь главврачам больниц рекомендовано запретить допуск в образовательные учреждения учащихся, студентов, воспитанников, сотрудников, не имеющих документального подтверждения о перенесенном заболевании, а также о наличии профилактических прививках против кори. Кроме того, нельзя госпитализировать людей, у которых нет подтверждения о прививках против кори.

- В настоящее охват прививками против кори детей и взрослого населения до 35 лет составляет 95%, - пояснили в минздраве.

Ранее "Комсомолка" рассказывала, как нижегородцам обезопасить себя и своих детей от кори.

СПРАВКА КП

Корь — острое инфекционное высоко контагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.

У больного поднимается высокая температура до 40,5 градусов, воспаляются слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей, начинается конъюнктивит, появляются симптомы общей интоксикации, а на коже - характерная сыпь .

Источником инфекции является больной человек, в том числе в инкубационном периоде до клинических проявлений инфекции. Часто болезнь начинается как простудное заболевание. Но как только появляется сыпь, необходимо сразу же сдавать анализы на корь.

Одним из частых осложнений является специфическая коревая пневмония.

Специфического лечения против кори нет. Единственная мера профилактики - вакцинация, которая включена в национальные календари профилактических прививок в большинстве стран мира. По рекомендации ВОЗ, охваты иммунизацией против кори должны составлять не менее 95 процентов от численности населения.