Уволена заведующая детсада в Нижнем Новгороде, откуда сбежали дети

После того, как из детского сада№396 Сормовского района сбежали два мальчика, департамент образования Нижнего Новгорода провел проверку работы всех сотрудников детсада. В результате были вынесены выговоры двум воспитателям и рабочему по обслуживанию здания садика. Младшему воспитателю сделали замечание. А исполняющая обязанности заведующей детским садом будет освобождена от должности. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Администрацией детского сада проделан комплекс мероприятий по устранению нарушений: со всеми работниками детского сада проведен внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей и обеспечению их безопасного пребывания, усилен контроль за организацией режимных процессов и пропускной системой на территорию учреждения, — рассказали в департаменте.

Кроме того, департамент образования издал приказ «Об усилении контроля за безопасным пребыванием детей в дошкольных организациях», который доведен до сведения руководителей дошкольных образовательных учреждений города.

Напомним, 8 февраля из детского сада №396 сбежали два мальчика: шестилетний Максим и пятилетний Андрей. Они вышли с территории садика во время прогулки. Воспитатели не сразу заметили, что ребята пропали. И только вернувшись с прогулки, не досчитались двоих воспитанников. Волонтеры тут же объявили поиск беглецов. А через полтора часа появилась информация, что мальчишек нашли в ближайшем магазине.

После инцидента глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил департаменту образования провести проверку.