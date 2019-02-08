Департамент образования проведет проверку по факту пропажи двух детей из детсада

СЕГОДНЯ 18:48 2019-02-08T18:48:47+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил главе департамента образования Елене Платоновой провести проверку по факту исчезновения двух детей из дошкольного учреждения № 396 в Сормовском районе 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Ситуация серьезная, и хорошо, что детей быстро нашли. Директор департамента должна провести проверку и доложить, что сделано для предотвращения в будущем подобных инцидентов, - сказал Панов.

По словам чиновника, родители должны быть уверены в том, что их дети в безопасности.

«Комсомолка» писала, что днем 8 февраля из детсада на улице Гаугеля пропали шестилетний Максим и пятилетний Андрей. Волонтеры объявили срочный сбор на поиск мальчиков. Однако вскоре появилась информация о том, что дети нашлись. По данным городской пресс-службы, воспитанники детсада потерялись во время прогулки. А спустя полтора часа детей нашли в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU