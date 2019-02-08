Департамент образования проведет проверку по факту пропажи двух детей из детсада
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил главе департамента образования Елене Платоновой провести проверку по факту исчезновения двух детей из дошкольного учреждения № 396 в Сормовском районе 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Ситуация серьезная, и хорошо, что детей быстро нашли. Директор департамента должна провести проверку и доложить, что сделано для предотвращения в будущем подобных инцидентов, - сказал Панов.
По словам чиновника, родители должны быть уверены в том, что их дети в безопасности.
«Комсомолка» писала, что днем 8 февраля из детсада на улице Гаугеля пропали шестилетний Максим и пятилетний Андрей. Волонтеры объявили срочный сбор на поиск мальчиков. Однако вскоре появилась информация о том, что дети нашлись. По данным городской пресс-службы, воспитанники детсада потерялись во время прогулки. А спустя полтора часа детей нашли в магазине.
ИСТОЧНИК KP.RU