"Наш подарок всем Катям!": Группа Uma2rman выпустила новую песню

Рок-группа Uma2rman представила новый трек под названием "Катя", который войдет в альбом "Имена" (братья Владимир и Сергей Кристовские трудятся над ним в настоящее время).

uma2rmanband Наш подарок всем Катям! Слушайте, качайте - песня доступна везде!

- Наш подарок всем Катям! - говорится в официальной группе музыкального коллектива в соцсети "Вконтакте".

Трек получился легким, задорным и очень понравился Катям, судя по отзывам в интернете. В новой песне поется: "Идти сквозь стены, идти сквозь стены по лабиринтам твоей системы. Всегда быть первым из тысяч версий, текила с перцем - и прямо в сердце. Сверкайте, Катя, сверкайте!"

Тем временем музыканты интересуются, кому посвятить следующую песню.

- Чье имя наберет больше всех комментариев, о той и будет следующий трек! - заверили Кристовские.

Тут же активизировались Полины, Дарьи, Ирины и Юлии.

Напомним, в октябре состоялась премьера клипа Uma2rman на песню "Настя". Главная роль в нем досталась не звезде, как это было с клипом на песню «С любимыми не расставайтесь», где засветилась Кристина Асмус («Интерны», «А зори здесь тихие»), а модели и инфлюенсеру Анастасии Масюткиной.

- Пишите Владимиру, если хотите песню с вашим именем. Он как раз работает над созданием альбома «Имена», - призвала тогда подписчиков Анастасия.

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