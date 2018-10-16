Звезда «Ералаша» сняла клип на новую песню группы Uma2rman
Братья Кристовские презентовали «Настю» в конце сентября. Тогда же основатели и участники группы Uma2rman намекнули, что без клипа не обойдется! И вот 15 октября состоялась премьера музыкального видео на новый трек. Главная роль в нем досталась не звезде, как это было с клипом на песню «С любимыми не расставайтесь», где засветилась Кристина Асмус («Интерны», «А зори здесь тихие»), а модели и инфлюенсеру Анастасии Масюткиной.
- Я так рада быть частью этой истории! - восторженно написала Анастасия в своем микроблоге Instagram.
Любопытно, что режиссером видео стала близкий друг Владимира Кристовского и его жены Ольги Пилевской - актриса Анна Цуканова-Котт («Ералаш», «Мажор 2», «Восьмидесятые»). Клип с Асмус также ее рук дело.
Фото: принтскрин с видео в группе Uma2rman "Вконтакте"
- Этот клип для меня особенный. Здесь почти четыре минуты моего любимого арта и безумных идей, которые во время съемок даже пугали некоторых, - поделилась режиссер-постановщик. - Анастасия Масюткина оказалась безумно смелой и открытой для экспериментов.
Реакция поклонников творчества Uma2rman не заставила себя ждать. Одна из фанаток, к примеру, прямо заявила, что не идею клипа не поняла.
- После потрясающего клипа на песню «Бестия», какой странный клип на песню «Настя». Насти… они летящие, романтичные, странные, чувственные. Эх, так хотелось красоты, - написала barykina.
- Любите себя и принимайте Настю любой, - тут же ответила Uma2rman.
Фото: принтскрин с видео в группе Uma2rman "Вконтакте"
Однако нашлись и настоящие ценители нового музыкального видео звезды «Ералаша» и автора проекта «Ешь искусство».
- Классный клип. Такой современный полувинтаж. Как всегда на уровне. Очень красивы кадры и монтаж, - считает sergeandrewnico.
Добавим, что ранее Владимир Кристовский заявил об идее создать альбом под названием «Имена». На такую мысль музыканта натолкнула песня «Настя».
- Пишите Владимиру, если хотите песню с вашим именем. Он как раз работает над созданием альбома «Имена», - призвала своих подписчиков Анастасия Масюткина.