Звезда «Ералаша» сняла клип на новую песню группы Uma2rman

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-16T16:01:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Братья Кристовские презентовали «Настю» в конце сентября. Тогда же основатели и участники группы Uma2rman намекнули, что без клипа не обойдется! И вот 15 октября состоялась премьера музыкального видео на новый трек. Главная роль в нем досталась не звезде, как это было с клипом на песню «С любимыми не расставайтесь», где засветилась Кристина Асмус («Интерны», «А зори здесь тихие»), а модели и инфлюенсеру Анастасии Масюткиной.

vova_kristovskiy ПРЕМЬЕРА КЛИПА! Uma2rman Настя! Уже на нашем YouTube канале Uma2rman music!

- Я так рада быть частью этой истории! - восторженно написала Анастасия в своем микроблоге Instagram.

Любопытно, что режиссером видео стала близкий друг Владимира Кристовского и его жены Ольги Пилевской - актриса Анна Цуканова-Котт («Ералаш», «Мажор 2», «Восьмидесятые»). Клип с Асмус также ее рук дело.

Фото: принтскрин с видео в группе Uma2rman "Вконтакте"

- Этот клип для меня особенный. Здесь почти четыре минуты моего любимого арта и безумных идей, которые во время съемок даже пугали некоторых, - поделилась режиссер-постановщик. - Анастасия Масюткина оказалась безумно смелой и открытой для экспериментов.

anastasiiam Doing some magic with @uma2rmanband Настя

Реакция поклонников творчества Uma2rman не заставила себя ждать. Одна из фанаток, к примеру, прямо заявила, что не идею клипа не поняла.

- После потрясающего клипа на песню «Бестия», какой странный клип на песню «Настя». Насти… они летящие, романтичные, странные, чувственные. Эх, так хотелось красоты, - написала barykina.

- Любите себя и принимайте Настю любой, - тут же ответила Uma2rman.

Фото: принтскрин с видео в группе Uma2rman "Вконтакте"

uma2rmanband Фото со съемок клипа "Настя"

Однако нашлись и настоящие ценители нового музыкального видео звезды «Ералаша» и автора проекта «Ешь искусство».

- Классный клип. Такой современный полувинтаж. Как всегда на уровне. Очень красивы кадры и монтаж, - считает sergeandrewnico.

Добавим, что ранее Владимир Кристовский заявил об идее создать альбом под названием «Имена». На такую мысль музыканта натолкнула песня «Настя».

- Пишите Владимиру, если хотите песню с вашим именем. Он как раз работает над созданием альбома «Имена», - призвала своих подписчиков Анастасия Масюткина.