Владимир Кристовский: «Я начал писать песни из зависти к старшему брату»

Солист рок-группы и автор песен Uma2rman Владимир Кристовский рассказал об отношениях с 47-летним братом Сергеем Кристовским в эфире телеканала RU.TV 14 января.

- Сережа начал заниматься музыкой гораздо раньше меня. Собственно, я шел по его стопам, - заявил 43-летний музыкант. - Он научил меня играть на гитаре. Впоследствии из-за него я начал писать песни. Скорее, даже из зависти к старшему брату, потому что он был рок-звездой у нас в Нижнем Новгороде. Вел богемную жизнь, а я смотрел и думал: «Что я, песню не могу написать? Могу!» Сел, дал себе задание и начал писать.

Владимир признался, что безумно благодарен судьбе за то, что у него есть старший брат. Буквально до слез.

- Вот он спит в самолете, а я смотрю на него сонного и улыбаюсь. Чуть ли слезы не текут от умиления, - добавил Владимир.

Нижегородец настаивает: сроду не возникало у них с братом не возникали конфликты из-за работы. Еще в самом начале творческого пути они договорились, кто за что отвечает. Совсем без споров, конечно, не обходится. Иногда Кристовские дискутируют по поводу звучания той или иной песни. Как лучше: так или эдак, не более того, заверяет солист Uma2rman.

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