Елизавета Боярская и Максим Виторган поздравили солиста Uma2rman с днем рождения

Лидер рок-группы Uma2rman Владимир Кристовский весь день принимает поздравления. Девятнадцатого декабря музыканту исполнилось 43 года!

vova_kristovskiy С днем рождения меня!!!

- Дорогие подписчики, мои друзья, знакомые, а также вообще не знакомые мне люди! У меня сегодня день рождения. Поэтому поздравляйте меня, не стесняйтесь, не сдерживайте эмоции, не скупитесь на добрые слова и пожелания. Заранее всем благодарен. Очень вас люблю, - обратился Владимир ко всем на своей странице в Instagram.

pilevskaya С Днём Рождения, моя ЛЮБОВЬ @vova_kristovskiy

Одной из первых музыканта поздравила его молодая жена Ольга Пилевская. В своем микроблоге дизайнер и модель опубликовала трогательный пост - фотографию, где она с мужем, и подпись: «С днем рождения, моя любовь».

Жена Ольга выложила в своем Инстаграме несколько фотографий любимого и парочку совместных.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сказать приятные слова музыканту поспешили и известные артисты.

- Вова, о, прекрасный стрелец! С днем рождения, - написала Елизавета Боярская.

- Володичка, братское сердце. Радости тебе. Вдохновения, здоровья и всего! - добавил Павел Деревянко.

- Вова, поздравляю. Звучи! - присоединился Максим Виторган.

- Светлейший человек, добрый друг, с днем рождения тебя, - написал Дмитрий Горевой. - Пусть песни пишутся, родные будут здоровы, а ты счастлив. Поздравляю тебя!

Сергей Кристовский подарил брату мотоциклетный шлем и зимние очки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тем временем родной брат и по совместительству бас-гитарист Uma2rman лично поздравил именинника.

- Старший брат подарил новый шлем и очки, чтобы кататься зимой, - поделился с подписчиками Владимир, который увлекается мотоциклами.

Мама приехала к сыну на день рождения, а заодно пообщаться с младшим внуком.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На праздник из Нижнего Новгорода приехала и мама Кристовских Ольга Владимировна, которая, судя по видео в Instagram, не столько поздравляет любимого сына с днем рождения, сколько нянчится с двухлетним внуком Федей (сын Владимира от брака с Ольгой. - Прим. ред.).

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