Названы самые красивые свадебные даты в 2019 году

Поговорка «В мае жениться - век маяться» уже набила оскомину, однако многие влюбленные (преимущественно девушки) до сих пор обходят стороной этот месяц при выборе даты бракосочетания. Вместе с тем специалисты уверяют, что с каждым годом суеверных становится все меньше, и это очень радует.

- В мае нельзя жениться? В мае можно и даже нужно жениться, да с удовольствием! - заявляет руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. - Ведь май - не от слова маяться, это время красоты и цветения природы. Слава богу, наши молодожены не обращают внимания на это поверье. У нас много пар, которые сочетались браком в мае и счастливо живут.

Одним из удачных периодов для заключения брака считается Красная горка, которая в 2019 году выпадает на 5 мая.

- Несмотря на то, что это будет воскресенье, мы все равно открываем двери Нижегородского и Заречного Домов бракосочетания. Также регистрируем всю неделю после Пасхи, - уточнила Ольга Краснова. - Для такого замечательного события мы распахнем свои двери и 10-11 мая.

Кстати, день любви, семьи и верности (8 июля) в 2019 году выпадает на понедельник, но и в этот день все желающие смогут вступить в брак.

Конечно, не обойдется без красивых дат. Вот они: 19.04.19 (уже подано 24 заявления), 19.07.19 (97 заявлений) и 19.09.19 (14 заявлений).

- Хотела бы напомнить, что у нас изменилось законодательство. И с 1 октября 2018 года заявления на государственную регистрацию брака можно подавать за год. В настоящее время подано 855 заявлений, - сообщила эксперт.

КСТАТИ

Подать заявление на заключение брака можно через портал госуслуг, что крайне удобно, ведь жениху и невесте не надо лишний раз приезжать в ЗАГС. К тому же госпошлина, оплаченная онлайн, обойдется будущим молодоженам на 30% дешевле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

91-летний мужчина и 78-летняя женщина поженились в Нижегородской области

В общей сложности в 2018 году зарегистрировано 20,6 тысячи браков (подробности)

В Нижегородской области назвали самую возрастную роженицу

Нижегородский ЗАГС подвел итоги работы в 2018 году (подробности)

Золушка и Валерик родились в Нижегородской области

Стали известны самые экзотичные имена детей, появившихся на свет в 2018 году (подробности)