2019-01-23T16:22:40+03:00
Общество

Золушка и Валерик родились в Нижегородской области

Стали известные самые экзотичные имена детей, появившихся на свет в 2018 году
Анастасия НАЗАРОВА
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Больше всего родилось Артемов и Вик.Больше всего родилось Артемов и Вик.Фото: Архив "КП"
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Фантазии родителей новорожденных нет предела. Об этом свидетельствуют имена малышей, зарегистрированных в Нижнем Новгороде и области в 2018 году.

По словам руководителя главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой, прошлый год удивил необычными именами, причем как мужскими, так и женскими. На свет появились : Соломон, Аристарх, Моисей, Валерик, Ермолай, Михей, Егорий, Феодосий, Алмаз, Потап, Лавр, Нил, Остап, Аскольд, Май, Амадей, Святослав, Рафаэль, Корнелий, а также Аврора, Лада, Теона, Доминикана, Жасмин, Мелисса, Алсу, Роза, Златолина, Изольда, Роксалана, Божена, Фиалка, Паулина, Афина, Луна, Каролина, Венера, Аннапура и Золушка. Последняя, кстати, родилась в регионе впервые.

Рассказала Ольга Краснова и о самых популярных именах для новорожденных. В топ-3 мужских имен по-прежнему лидирует Артем (812 малышей), следом идут Иван (602) и Александр (597). А вот у девочек произошла настоящая революция! На первом вместе не Анастасия, а Виктория (612). На второй позиции - София (597) и Мария с Дарьей (по 516).

- Что интересно, в этом году Анастасия не вошла даже в пятерку самых популярных имен. Видимо, кто-то решил, что девочек с таким именем у нас уже достаточно, - улыбнулась руководитель нижегородского ЗАГС.

Эксперт напомнила, что с прошлого года вступил в силу закон, согласно которому назвать абы как свое чадо нельзя. Регистратор вправе отказать родителям, если те захотят дать ребенку имя, содержащее числительные, мат или указывающие на какую-либо должность (президент, депутат и так далее). То есть никаких Князей или Царей теперь быть не должно!

- Сразу скажу, что нам еще не приходилось отказывать родителям. Нижегородцы ответственно подходят к этому вопросу, - отметила Ольга Краснова.

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