91-летний мужчина и 78-летняя женщина поженились в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-24T11:39:01+03:00

В общей сложности в 2018 году зарегистрировано 20,6 тысячи браков

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Более 20,6 тысяч записей о браке зарегистрировано в Нижегородской области в 2018 году. Об этом руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова рассказала журналистам 23 января.

По ее словам, в сравнении с 2017 году идет снижение количества заключенных браков - почти на 9%.

- В основном в брак вступили мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет, - уточнила Краснова. - Для большинства это первый брак. Повторно выйти замуж и женить пожелали примерно две тысячи человек.

Есть среди новобрачных и несовершеннолетние. Таких браков в 2018 году было 11. Самым возрастным стал брак, заключенный между 91-летним мужчиной и 78-летней женщиной.

Стабильно 4% от общего количества - это браки, заключенные с иностранцами. Их в 2018 году было 826. В лидерах граждане Украины, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Беларуси. Есть среди новобрачных граждане Австралии, Болгарии, Бразилии, Италии, Камеруна и других стран.

Добавим, что в 2018 году было 13,5 тысячи разводов.