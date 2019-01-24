В Нижегородской области назвали самую возрастную роженицу

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-24T10:48:36+03:00

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Чаще всего мамами в Нижегородской области становились женщины в возрасте от 21 до 30 лет. Таковы данные за 2018 год, сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции 23 января.

Следом идут женщины в возрасте от 31 до 40 лет и от 18 до 20 лет. Наименьшее количество рожениц в возрасте от 41 до 50 лет.

- Самой возрастной мамочкой в 2018 году стала жительница Нижнего Новгорода. Она родила в 50 лет. Рожали и несовершеннолетние. Так, 280 рожениц было в возрасте от 16 до 18 лет и 48 в возрасте от 14 до 16, - уточнила Ольга Краснова.

При этом двойни родились 392 семьях, а тройни - в шести. Что касается многодетных семей, то их, по словам главы ЗАГС, становится больше. Третий ребенок в 3719 семьях, четвертый - в 850, пятый - 277, шестой - в 108, седьмой - в 39, восьмой - в 21 (такой же показатель в 2017 году), девятый - в 10 (на четыре больше, чем годом ранее), десятый - в трех, одиннадцатый - в пяти, двенадцатый - в одной и тринадцатый - тоже в одной.