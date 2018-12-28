Солист Uma2rman Владимир Кристовский: «Никогда не женитесь!»

Владимир Кристовский из группы Uma2rman опубликовал в своем Инстаграме смешное видео, где музыкант с улыбкой и очень экспрессивно произносит: «Никогда не женитесь!»

vova_kristovskiy 23 года назад. Уже мог дать дельный совет))

- Двадцать три года назад уже мог дать дельный совет, - написал Владимир под роликом, снятым в 1995 году.

Подписчиков ретровидео повеселило, а местами даже удивило!

- Так странно слышать голос взрослого мужчины из уст ребенка, - прокомментировал kristjucha5.

- Бесценное какое видео! Но ребенок неузнаваемый абсолютно, - добавила arinagord.

- Боже, ребенок в записи. Голос узнала, - написала alina_cholod.

- Почему голос не поменялся со временем? - удивился olegzolotykh.

Звезда фильма «СуперБобровы» и сериала «Домашний арест» Павел Деревянко вовсе оставил многозначительное: «Вовчилааа» (Орфография сохранена. - Прим. ред.). А нынешняя жена Кристовского просто поставила под юмористическим постом смеющийся смайлик.

vova_kristovskiy Владимир со своей женой Ольгой Пилевской

Напомним, со своей первой женой Владимир Кристовский познакомился в начале 90-х в родном Нижнем Новгороде. Тогда еще никому не известный музыкант заметил Валерию во время ее выступления в местной команде КВН, но сразу подойти постеснялся. Только спустя некоторое время они начали общаться как друзья, а позже поняли, что любят друг друга. У пары родились четыре прекрасные дочки.

Владимир и Валерия развелись в 2013 году, когда лидер Uma2rman завел роман с дизайнером и моделью Ольгой Пилевской, которая младше его на 12 лет. В начале ноября 2016 году молодая супруга родила Кристовскому сына.

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