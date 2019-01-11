«Я не могла двигаться, не могла разговаривать»: влюбленные нижегородцы отравились угарным газом в своей квартире

- Я лежала на кровати и не могла пошевелиться, не могла разговаривать, - вспоминает пострадавшая Ирина. - И тут я увидела, что мои руки и ноги самопроизвольно начали двигаться. Я ничего не понимала. Было страшно. Единственное, что появилось в голове: «Кричи». И я закричала. До сих пор не знаю, как это у меня получилось.

На крик Ирины прибежал ее молодой человек Алексей. Он пытался ее успокоить, спрашивал, что случилось. Но она только кричала. И только после того, как он пообещал вызвать «скорую» Ирина немного успокоилась.

Сам Алексей тоже еле стоял на ногах.

- Мне казалось, что я просто не выспался: жутко болела голова, была сильная слабость. Казалось, что сейчас приму душ, и все пройдет. А потом я начал терять слух, стали появляться галлюцинации, - вспоминает то жуткое утро Алексей.

Трагедия произошла утром 9 января, в первый рабочий день после новогодних праздников. Как оказалось позже, они оба отравились углекислым газом, который скопился в квартире. Сознание было настолько спутанным, то они не отдавали себе отчет в том, что происходит. Они на автомате повторяли привычные действия – надо умыться, позавтракать и собираться на работу. И изо всех сил пытались выполнить ежедневный утренний ритуал. Их не насторожил даже обморок Ирины.

Зайдя в ванну, она упала без чувств. Алексей в это время был в комнате и не понял, что произошло.

- Подумал, что она просто шампунь уронила, - признался Алексей. – Через пять минут она пришла в себя и еле-еле, по стеночке, добралась до кровати.

Тут-то у нее и начались судороги, которые так напугали Ирину.

«Скорая» приехала минут через десять, когда и Ирина, и Алексей уже теряли сознание. Еще по телефону, когда Алексей вызывал бригаду врачей, оператор догадалась, что у них отравление углекислым газом и сказала срочно открывать окна. Собравшись с силами, Алексей добрался до окна.

- Начался сильный озноб, - рассказал он. – Но стало немного лучше.

Именно это и спасло им жизнь.

Уже в больнице, когда у них взяли все необходимые анализы, догадки оператора «скорой» подтвердились. Уровень углекислого газа в крови Алексей был превышен в два раза! У Ирины немного меньше. Однако они уже третий день лежат в больнице, где им постоянно ставят капельницы.

Алексей снимает квартиру вместе с другом Александром. Ему повезло больше. Несмотря на плохое самочувствие, которое он тоже списал на сильный недосып, Александр смог собраться и уехать на работу. Именно он потом встречал все службы, которые приехали с проверкой в «нехорошую» квартиру.

Первой в квартире появилась газовая служба.

- Они сразу сказали, что проблема в вытяжке, тяга плохая, - рассказал Алексей. – Они тут же перекрыли газ во всем доме и сказали, что не включат, пока ДУК все не проверит.

Работники домоуправляющей компании Нижегородского района сразу же приехали проверять дымоход. Несмотря на то, что они вынули оттуда камни и разный мусор, в заключении написано: «Тяга в дымоходе и вентканале на момент проверки имеется. Каналы чистые».

Заключение ДУКа Нижегородского района после осмотра дымоходаФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

- Последняя плановая проверка вентканала в этом доме проводилась в ноябре 2018 года., - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь домоуправляющих компаний Нижегородского, Советского, Приокского, Канавинского, Московского районов Нижнего Новгорода Михаил Песин. – Тогда тяга была в норме. Более того, год назад были проведены дополнительные ремонтные работы – наращены венканалы до двух метров. Это тоже способствует увеличению тяги .

Причина скопление угарного газа, по мнению Михаила Песина, может быть в неправильной эксплуатации газового оборудования. В квартире, где пострадали Ирина и Алексей, установлены пластиковые окна, которые были наглухо закрыты.

- Мы уже неоднократно говорили жителям, что при использовании колонок и газовой плиты и тем более при одновременном их использовании обязательно должно быть небольшое проветривание, - напомнил Михаил Песин. - Это очень распространенная причина скопления угарного газа в квартире.

По словам Михаила Песина, пластиковые окна ограничивают приток свежего воздуха, в результате чего вентиляционный канал не справляется с нагрузкой и не может полноценно вытягивать углекислый газ. Также на вентиляцию может повилять перепланировка в квартире: снос перегородок и объединение кухни и комнаты, а также установка больших арок без дверей. Это увеличивает объем вентилируемого воздуха, и вентканал, рассчитанный только на объем кухни, уже не справляется.

Причиной плохой тяги в старых домах (в данном случае это старое пятиэтажное здание) может быть и установка бытовых вытяжек на кухне и в ванной. Как ни странно, но, по словам Михаила Песина, они тоже нарушают нормальную тягу. В результате угарный газ, который скапливается в одной квартире, может уйти к соседям.

Камни и песок, который выгребли сотрудники ДУКа из дымоходаФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Сейчас в квартире, где Ирина и Алексей чуть не погибли, проходят постоянные поверки. Но окончательно причина скопления угарного газа пока не установлена.

Госжилинспекция: правила пользования газовыми приборами:

1. При включении газового прибора обязательно откройте окно в режиме проветривания, проверьте тягу (если тяга есть – можно зажигать; если тяги нет либо она обратная – зажигать нельзя); контролируйте работу газового прибора; не включайте принудительную вытяжку над плитой или электровентилятор в вентканале при отсутствии притока воздуха, так как создается дополнительное разряжение, вследствие чего происходит опрокидывание тяги в дымоходе.

2. Если вы почувствовали запах газа, перекройте кран перед газовым прибором, откройте окно и покиньте помещение; покинув помещение, вызовите Аварийную службу 112.

3. При появлении запаха газа запрещается пользоваться телефоном; включать или выключать освещение, электроприборы; зажигать огонь.

Каждому владельцу газового оборудования необходимо ознакомиться с инструкцией по безопасному использованию газа в быту, утвержденной приказом Минстроя России от 5 декабря 2017 г. N 1614/пр. Данная инструкция размещена на официальном сайте государственной жилищной инспекции Нижегородской области (http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф) в разделе «техническое обслуживание внутридомового газового оборудования» - «нормативные акты».

Перечень организаций, осуществляющих работы по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, размещен на официальном сайте Госжилинспекции в разделе «техническое обслуживание внутридомового газового оборудования» - «реестр уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности».

Симптомы отравления угарным газом:

- головная боль,

- головокружение,

- слезотечение,

- сухой кашель,

- боль в груди,

- рвота,

- покраснение щек,

- учащенное сердцебиение,

- сонливость.

Симптомы тяжелого отравления:

- паралич,

- потеря сознания,

- судороги,

- нарушение дыхания,

- увеличение зрачков,

- посинение слизистой, кожи лица.

Бди!

Предотвратить отравление угарным газом, скопившемся в квартире, можно с помощью сигнализатора загазованности по оксиду углерода. Это устройство ведет постоянный контроль за уровнем углекислого газа в помещении и в случае опасности подаст сигнал.

Ответственность:

Госжилинспекция Нижегородской области также напоминает, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для владельца внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрена административная ответственность:

- за уклонение от заключения договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового (ВДГО) или внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования;

- за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО или ВКГО в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке;

- за уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной.

Штраф на граждан предусмотрен в размере от 1 до 2 тыс. рублей, на должностных лиц – от 5 до 20 тыс. рублей; на юридических лиц – от 40 до 100 тыс. рублей.

В случае возникновения аварии или непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей размеры административных штрафов увеличиваются в разы.

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