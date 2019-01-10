2019-01-10T09:09:35+03:00
Происшествия

Двое взрослых и восьмимесячный ребенок погибли от отравления угарным газом в Павлове

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Двое взрослых и восьмимесячный ребенок погибли от отравления угарным газом в ПавловеДвое взрослых и восьмимесячный ребенок погибли от отравления угарным газом в ПавловеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В среду, 9 января 2019 года, в одной из квартир двухэтажного дома на улице Перчанкина в Павлове были обнаружены тела 34-летней женщины и восьмимесячного малыша. После того, как спасатели вскрыли еще одну квартиру, то обнаружили там еще одного погибшего – 44-летнего мужчину.

Прибывшие на место трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» УК РФ. Как сообщается на официальном сайте ведомства, смерть всех потерпевших могла наступить из-за отравления угарным газом.

Специалисты обнаружили, что в обеих квартирах находились газовые колонки. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Теперь следователи обследуют вентиляционные коммуникации дома, затем изымут газовое оборудование для технической экспертизы.

Ведется расследование.

Эксперты просят нижегородцев быть бдительными при использовании газа и строго соблюдать правила безопасности. Напоминаем, что категорически запрещается самостоятельно переустанавливать, ремонтировать газовые приборы.

Если вы вдруг почувствовали запах газа, срочно вызывайте сотрудников газовых служб и срочно выключите все приборы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
БК «НН» на выезде уступил испанской «Мурсии» в матче Лиги Чемпионов
Массив сараев и легковушка сгорели в Дивеевском районе 9 января
Глеб Никитин посетил постановку «Рождественской оратории» в филармонии
35-летняя нижегородка убила бывшего сожителя на пятый день празднования Нового года
Алексей Коротков уволен с поста директора департамента образования Дзержинска
Житель Ленинского района зарезал своего отца 2 января
Более 11 тысяч водителей нарушили ПДД на нижегородских дорогах за новогодние праздники
Наталья Суханова станет заместителем мэра Дзержинска по соцполитике
Жители Нижнего Новгорода отправили около двух тысяч заявок в ИС «Антиснег»
Более 150 тысяч человек побывали на «Горьковской елке» за десять дней
Заявки на участие в конкурсе «Инвестиционный проект года – 2018» поступают каждый день
Более 15 тысяч заявок поступили от нижегородцев в ИС «Наш Нижний»
Вячеслав Поправко занял пост председателя Нижегородского областного суда
Нижегородец до смерти забил родного брата, не купившего подарки на Новый год
Святочное шествие пройдет по Большой Покровской 13 января
Более 15 тысяч кубометров снега было вывезено с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки
Жители шести домов в Нижегородском районе остались без электричества 9 января
Жительницу Воскресенского района лишили родительских прав за плохое воспитание двоих детей
Тело 91-летней женщины обнаружено в сгоревшем доме под Павловом
Пропавший в Заволжье Виктор Денисенко найден мертвым
Нижегородская «Чайка» уступила московским «Крыльям Советов» в матче МХЛ
Пешеход впал в кому после ДТП в Нижегородской области
Гололедица и снежные заносы ожидаются местами в Нижегородской области
Жительница Богородского района стащила кошелек у своей 84-летней соседки
Благоустройство парка имени Пушкина обсудят в Советском районе
Учащихся Дивеевской православной школы ждет "Рождественская сказка"
Автомобильного вора поймали в Автозаводском районе
В Нижегородской области работает горячая линия по вопросам обращения с ТКО