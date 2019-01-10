Двое взрослых и восьмимесячный ребенок погибли от отравления угарным газом в Павлове

В среду, 9 января 2019 года, в одной из квартир двухэтажного дома на улице Перчанкина в Павлове были обнаружены тела 34-летней женщины и восьмимесячного малыша. После того, как спасатели вскрыли еще одну квартиру, то обнаружили там еще одного погибшего – 44-летнего мужчину.

Прибывшие на место трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» УК РФ. Как сообщается на официальном сайте ведомства, смерть всех потерпевших могла наступить из-за отравления угарным газом.

Специалисты обнаружили, что в обеих квартирах находились газовые колонки. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Теперь следователи обследуют вентиляционные коммуникации дома, затем изымут газовое оборудование для технической экспертизы.

Ведется расследование.

Эксперты просят нижегородцев быть бдительными при использовании газа и строго соблюдать правила безопасности. Напоминаем, что категорически запрещается самостоятельно переустанавливать, ремонтировать газовые приборы.

Если вы вдруг почувствовали запах газа, срочно вызывайте сотрудников газовых служб и срочно выключите все приборы.