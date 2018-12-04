2018-12-04T10:39:42+03:00
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода отравилась угарным газом в собственной квартире

Сообщение о пожаре поступило в 10:20 3 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде госпитализировали хозяйку квартиры, в которой произошел пожар 3 декабря в 10:20. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из окна валил густой дым. В подъезде было нечем дышать.

Личный состав эвакуировал десять человек. 51-летняя хозяйка квартиры отравилась угарным газом. Ее

В результате пожара сгорело имущество в квартире на площади два квадратных метра. В тушении были задействованы 20 человек.

Добавим, что возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации бытовых электроприборов.

«Комсомолка» писала, что 3 декабря на пожаре погибла 90-летняя пенсионерка. Ее тело найдено в сгоревшем доме в селе Красное Сеченовского района.

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