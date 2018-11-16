В Кстове семья отравилась угарным газом: мужчина погиб, а его жена и маленькие дети в больнице

В ночь на 16 ноября в одной из квартир на улице 40 лет Октября в Кстове была обнаружена семья из четверых человек. Все они были без сознания. Мужчина скончался на месте происшествия, а его жена и двое детей госпитализированы.

Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, по данному факту сейчас проводится доследственная проверка.

По информации, семья проживала на втором этаже в пятиэтажном доме, там есть газовая плита и колонка.

- По предварительным данным, в тот вечер квартире работали все газовые приборы. Пластиковые окна и входная дверь были плотно закрыты, - пояснили сотрудники СК.

Глава семейства увидел, как его жена упала в обморок, и позвонил родственнику, который и забил тревогу. Вызванные на место происшествия спасатели вскрыли квартиру. Сейчас 26-летняя нижегородка и их сыновья 4 и 6 лет находятся в больнице. При осмотре тела погибшего следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Из квартиры уже изъята газовая колонка. Обстоятельства случившегося выясняются.