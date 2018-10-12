Ради новой станции метро сквер 1905 года в Нижнем Новгороде снова перекопают

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-12T16:10:40+03:00

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Сегодня стало известно, что готовится строительство новой ветки метро, благодаря которой появится еще две станции «Оперный театр» и «Площадь Сенная». Но интересно другое. Согласно проекту, станция «Оперный театр» будет располагаться в сквере 1905 года, который сейчас активно благоустраивают. Экологи ведут войну за сохранение деревьев при прокладке дорожек, а оказывается, что думать-то надо не об их строительстве, а о том, что они сейчас вообще не нужны.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в ГУММиД, проект станции метро был сделан еще семь лет назад и никаких изменений с того времени в него не вносилось. При этом проект был презентован на общественных слушаниях и получил положительное заключение Госэкспертизы.

- Мы тогда выходили к людям, все показывали, объясняли, - рассказали в ГУММиД. - Были вопросы, замечания. И все это мы попытались учесть в проекте.

Получается, что о всех тонкостях проекта строительства новой ветки метро, известно давно. При этом на благоустройство сквера 1905 года будет потрачено 48 037 880 рублей: демонтаж – 2 432 445 рублей, ремонт и озеленение сквера – 4 917 218 рублей, ремонт покрытий дорожек и площадок – 40 688 217 рублей.

Поскольку метро у нас неглубокого залегания, то будет выбран открытый способ работ. Другими словами, на поверхности будет работать тяжелая строительная техника, которая сведет на нет все благоустройство сквера.