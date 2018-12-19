365 тюремных дней: Ровно год назад в Нижнем Новгороде арестовали экс-мэра Олега Сорокина

Обыски в элитном доме, наводнившие город слухи и громкий арест – ровно год назад, 19 декабря 2017 года, в Нижнем Новгороде был задержан бывший мэр города Олег Сорокин. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере – 1 миллион долларов! За время следствия и продолжающегося судебного процесса в этом нашумевшем деле появилась масса новых подробностей. «Комсомолка» вспомнила самые громкие события этого года.

Звездные поручители

Вскоре после ареста экс-мэра в его защиту выступили известные общественные и политические деятели. Свои ходатайства в суд направили народная артистка России Надежда Бабкина, ведущие «Первого канала» Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, бывший детский омбудсмен Павел Астахов и многие другие. К удивлению нижегородцев, в защиту Олега Сорокина выступил даже известный своими разногласиями с ним бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. А известный писатель Захар Прилепин вызвался быть общественным защитником Олега Сорокина в суде. С той же инициативой он выступил и на сегодняшнем судебном заседании. Однако как год назад, так и сейчас его предложение было отклонено судом.

Добрые дела и кипятильник

Прошедшее в феврале 2018 года заседание суда по продлению срока нахождения Олега Сорокина под стражей превратилось в аттракцион невиданной щедрости. Добрых пятнадцать минут адвокаты экс-мэра зачитывали список его добрых дел и оказанной благотворительной помощи. Наряду с по-настоящему крупными проектами в этот перечень угодил и подаренный детскому саду кипятильник, что тут же стало предметом шуток среди нижегородцев.

50 миллионов за любимого зятя

Чтобы вызволить экс-мэра Нижнего Новгорода из тюрьмы, в его защиту выступила даже теща. Вопреки расхожим байкам о стойкой неприязни между тещей и зятем, она предложила за него залог…в 50 миллионов рублей. Одновременно с этим супруга Олега Сорокина Элада Нагорная пообещала обеспечить ему соответствующий уход и питание в случае помещения под домашний арест. Однако судья оказалась непреклонна – она отклонила все щедрые предложения и оставила экс-мэра в тюрьме.

Новые обвинения

В марте 2018 года Олегу Сорокину предъявили новые обвинения – на этот раз экс-мэра заподозрили в похищении человека в далеком 2004 году. Как оказалось, в деле всплыли детали «оперативного эксперимента», проводимого начальником отдела полиции Евгением Ворониным и бывшим оперуполномоченным Романом Маркеевым в ходе расследования покушения на Олега Сорокина. По версии следствия, сотрудники полиции выследили потерпевшего Александра Новоселова и вывезли в лес. Там, по утверждению Следственного комитета, сам Олег Сорокин начал угрожать ему. Получив сведения о причастных к покушению людях, похищенного отпустили. К слову, срок давности по этому делу истекает в апреле 2019 года.

Адвокатская чехарда

В ноябре 2018 года расследование уголовного дела, наконец, было завершено, и материалы передали в суд. Однако за прошедшие с тех пор полтора месяца рассмотрение этого дела практически не сдвинулось с мертвой точки. Виной всему – многочисленные ходатайства, подаваемые стороной защиты. Смена адвокатов, просьбы об отводе судьи, дополнительное время на изучение материалов дела – одно за другим судья отклоняет почти все ходатайства адвокатов. Тем не менее, их большой наплыв заметно задерживает процесс.