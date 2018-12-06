Попытка отвода судьи, «изгнание» слушателей и обед по расписанию: В Нижнем прошло очередное заседание по делу экс-мэра Олега Сорокина

Отвод судье

Сегодня в Нижнем Новгороде состоялось очередное заседание по делу бывшего мэра Олега Сорокина и двух его «коллег-подсудимых» - бывших оперативников Евгения Воронина и Романа Маркеева. Несмотря на то, что заседание затянулось до позднего вечера, приступить к рассмотрению дела по существу так и не удалось.

- Мы бы хотели заявить отвод судье, - в самом начале заседания заявил адвокат Романа Маркеева. – 28 мая судья Кислиденко уже выносила решение о продлении меры пресечения моему подзащитному. Привожу ее прямую цитату из протокола: «Стороной обвинения представлены убедительные доказательства для осуществления уголовного преследования». Мы рассматриваем эти слова как оценочное суждение, что может свидетельствовать о том, что судья принял сторону обвинения. В связи с этим просим судью сделать самоотвод.

После этих слов в зале раздаются аплодисменты. Не тратя время на установление виновных в нарушении регламента, судья удаляет всех слушателей левого ряда. Под раздачу попадают около 20 человек. Исключение сделано только для представителей СМИ.

Тем временем адвокаты подсудимых единогласно поддержали предложение об отводе судьи. Однако против выступили сторона обвинения и потерпевший Александр Новоселов.

- Отвод судьи может быть сделан только в случае сомнений в беспристрастности или заинтересованности судьи, - уверена представительница прокуратуры. – Здесь таких оснований нет.

Для принятия решения по вопросу о собственном отводе судья удаляется в совещательную комнату. И, наконец, спустя некоторое время отклоняет ходатайство.

Адвоката не хватает

Теперь наступает очередь стороны обвинения – нарекание у них вызывает отсутствие у Романа Маркеева адвоката, назначенного судом. Напомним, во время прошлого заседания, когда подсудимый отказался от своего защитника, судом было принято решение о назначении ему адвоката. Также ему дано было право заключить соглашение с избранным им защитником. В итоге, на нынешнем заседании его интересы представляли два адвоката – и оба наняты им самим.

- Если имеется соглашение с нанятым адвокатом, то государство не вправе навязать подсудимому защитника по назначению, - возражает один из адвокатов Олега Сорокина.

Впрочем, вопреки возражениям, судья поддерживает ходатайство стороны обвинения и выносит постановление в адрес областной адвокатской конторы, которая не предоставила адвоката по назначению. По словам судьи, это свидетельствует о неуважении к суду и всем присутствующим участникам. Такое решение вызвало резкую критику со стороны адвокатов подсудимых.

- Это выглядит как попытка оказать психологическое давление на задействованных в процессе адвокатов, - уверяет один из адвокатов Олега Сорокина. – С той целью, что любое их действие может трактоваться как неправомерное.

Обед по расписанию

Вслед за этим адвокаты подсудимых подают еще несколько ходатайств: о приобщении к протоколу аудиозаписей судебного процесса, об изготовлении протоколов по частям, об обеспечении подсудимым возможности следить за ходом судебного процесса.

- Я в этом «аквариуме» вообще ничего не слышу, - жалуется Роман Маркеев. – Я слышу только защитников, а обвинителей и так называемых потерпевших не слышу. Как я могу защищаться в таких условиях?

В ответ на это судья обещает довести жалобы подсудимых до председателя. За подачей и отклонением ходатайств подошло время обеда. Учитывая, что двое из троих подсудимых страдают сахарным диабетом, им должен быть обеспечен регулярный прием пищи.

- Я прошу как-то регламентировать время обеда, потому что во время перерывов все могут покидать зал заседаний. А подсудимые этой возможности лишены.

После часового перерыва на обед суд продолжался еще почти пять часов. За это время адвокаты подзащитных подали еще несколько ходатайств, в том числе о возвращении уголовного дела прокурору, об отложении рассмотрения дела и ведении аудиозаписи заседания. Все эти ходатайства суд отклонил. В итоге, к вечеру заседание так и не закончилось, поэтому его решено продолжить уже на следующий день, 7 декабря.

Напомним, бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова. По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок. Помимо этого экс-мэра обвиняют в соучастии в похищении человека.

- В 2004 году, будучи начальником отдела в ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - Для этого он разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией. Реализуя этот план, сотрудники полиции, среди которых был и Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывели в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.