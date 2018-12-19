2018-12-19T14:03:41+03:00
Происшествия

«Тебе лицо кислотой сожгут, готовься»: коллекторы угрожают нижегородке за долг мужа

Но в микрофинансовой организации уверены, что угрозы и оскорбления – лишь провокация с целью дискредитировать саму компанию
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Тебе лицо кислотой сожгут, готовься»: коллекторы угрожают нижегородке за долг мужа«Тебе лицо кислотой сожгут, готовься»: коллекторы угрожают нижегородке за долг мужаФото: СОЦСЕТИ
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Совсем недавно на всю страну прогремела история двух жительниц Нижнего Новгорода, которым коллекторы угрожали украсть ребенка, и вот – новый случай. Нижегородка Екатерина Савельева (имя и фамилия изменены – прим.авт.) рассказала, что ей коллекторы пообещали сжечь лицо кислотой. Причем, как водится, за долг, который она даже не брала.

- В середине июля мой муж взял в компании «Срочноденьги» займ в размере 60 тысяч рублей. Платил он исправно, с процентами, но чуть позднее даты платежа, указанной в договоре, и из-за этого образовывалась задолженность. И сразу же оживлялись коллекторы. Причем мужу они просто присылали стандартную рассылку – мол, заплатите долг. А мне звонили. Я обычно трубку не брала – не считаю нужным с ними разговаривать, мой муж – взрослый дееспособный человек, который сам может ответить, когда будет погашен долг, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Екатерина.

Но 14 декабря девушка все же ответила на звонок. И тут же получила целый ушат оскорблений.

- Собеседник представился коллектором из «Агентства ликвидации долгов». Я сказала, что по всем вопросам насчет долга надо обращаться к моему мужу, и повесила трубку. Через пару минут на мой телефон с другого номера пришло два сообщения с нецензурными оскорблениями и угрозами: «Мразь, Коля долг не вернет, потеряешь самое дорогое в своей жалкой жизни. Тебе ***** (лицо – прим. авт.) кислотой сожгут, готовься».

Катя обратилась в компанию «Срочноденьги», но там у нее претензию не приняли, сославшись на то, что звонок был из сторонней компании, с которой у них заключен договор. Тогда девушка стала звонить в «Агентство ликвидации долгов».

- Мужчина, который ответил на мой звонок, сразу подтвердил, что мне писал именно он, и тут же продолжил хамить. В таком разговоре я не видела смысла и снова положила трубку, - сообщила Екатерина.

«Тебе лицо кислотой сожгут, готовься»: коллекторы угрожают нижегородке за долг мужа Фото: СОЦСЕТИ

«Тебе лицо кислотой сожгут, готовься»: коллекторы угрожают нижегородке за долг мужаФото: СОЦСЕТИ

В самой компании «Срочноденьги» открестились от звонков и SMS с угрозами и предположили, что данная история может быть спланированной провокацией против микрофинансовой организации.

- Мы провели проверку и выяснили, что данный номер телефона не зарегистрирован ни в коллекторском агентстве, ни в компании «Срочноденьги». Кроме того, заемщик, о котором идет речь в угрозах, в настоящее время оплачивает взятый заем в соответствии с графиком – а значит, у компании нет оснований проводить какие-либо мероприятия по взысканию. У нас складывается впечатление, что этот и предыдущий случай могут быть спланированной провокацией в целях подрыва деловой репутации компании, - объяснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе компании «Срочноденьги».

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