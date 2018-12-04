В отношении коллекторов, которые грозили убить детей, возбудили уголовное дело

МВД России по Нижнему Новгороду возбудило уголовное дело в отношении коллекторов, которые угрожали двум нижегородкам убить их детей. Об этом сообщили в ведомстве.

- Сотрудниками отдела дознания отдела полиции №8 управления МВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий со стороны сотрудников коллекторской организации в отношении родственников женщины, взявшей кредит в микрофинансовой организации, - рассказала и.о. начальника ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области Светлана Ковылина. - Заявление от женщин о том, что по телефону поступают угрозы от неизвестных лиц поступило в органы внутренних дел 24 ноября текущего года. В установленный законом срок сотрудниками полиции была проведена доследственная проверка указанных фактов. В результате этой проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Вымогательство». В настоящее время проводится расследование.

Напомним, коллекторы звонили двум женщинам-сестрам, мать которых взяла кредит на 25 тысяч рублей, но не отдала его. Через некоторое время, когда сумма долга выросла до 47 тысяч рублей, они стали звонить ее дочерям, телефоны которых указала мать при оформлении кредита.

Одна из сестер на работе получила фотографию своего ребенка, которая была подписана: «А если он сдохнет?». Второй сестре позвонил мужчина и пообещал повторение ульяновской трагедии, когда коллекторы бросили в квартиру бутылку с зажигательной смесью. Она попала в кроватку к ребенку, от чего младенец чуть не погиб.

Напуганные женщины стали писать заявления в полицию и прокуратуру. Но ответа они так и не дождались, после чего обратились в одну из нижегородских телекомпаний. Во время записи сюжета коллекторы снова позвонили одной из сестер.

- Вы знаете, что бывает за чужие деньги? Их все равно придется вернуть, есть, нет. Вы слышали про ульяновскую трагедию, когда кинули бутылку с зажигательной смесью? Это было противозаконно. Но они это сделали? Сделали, - убеждал мужской голос на другом конце телефона.

В ходе разговора мужчина сказал, что все отдают деньги и главное, это найти подход.

- А там бабушка 80-летня раз и 100 тысяч за полчаса нашла, - продолжал разговор мужской голос. – Мы проверим: сможете либо нет. Будьте готовы ко всему.

Женщинам было настолько страшно, что они боялись выпускать детей на улицу.