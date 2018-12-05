2018-12-05T08:54:25+03:00
Общество

Глеб Никитин прокомментировал громкий случай с угрозами коллекторов в Нижнем Новгороде

Коллекторы угрожали убить ребенка нижегородки
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Глеб Никитин прокомментировал громкий случай с угрозами коллекторов в Нижнем НовгородеГлеб Никитин прокомментировал громкий случай с угрозами коллекторов в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал резонансную ситуацию с угрозами коллекторов семье нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, о ситуации стало известно после выхода материалов в СМИ – по словам пострадавших нижегородцев, коллекторы угрожали им физической расправой, требуя отдать долг, который при этом еще и был оформлен на совсем другого человека. Коллекторы звонили двум женщинам-сестрам, мать которых взяла кредит на 25 тысяч рублей и не отдала его. Когда сумма долга с учетом процентов выросла до 47 тысяч рублей, они стали звонить ее дочерям, телефоны которых указала мать при оформлении кредита.

Одна из женщин на работе получила фотографию своего ребенка, которая была подписана: «А если он сдохнет?». Второй сестре позвонил мужчина и пообещал повторение ульяновской трагедии, когда коллекторы бросили в квартиру бутылку с зажигательной смесью.

- Мне хочется прежде всего поблагодарить средства массовой информации за привлечение внимания к этой ситуации, - подчеркнул Глеб Никитин. – Необходимо, чтобы все поняли, что зарабатывать деньги таким способом не только аморально, но и преступно. Я прошу правоохранительные органы однозначно реагировать на подобные факты, где четко прослеживается не только нарушение закона, но и возникает угроза для здоровья и жизни людей. Нужно работать над созданием механизмов, которые не позволят подобным «коллекторам» чувствовать себя безнаказанными.

Глеб Никитин дал департаменту региональной безопасности Нижегородской области поручение взять на контроль ход расследования и доложить о его итогах.

Напомним, в отношении коллекторов уже возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

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