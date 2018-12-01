«Не обижайтесь, если один из детей у вас пропадет!»: Коллекторы угрожают убить маленьких детей нижегородки

- Вы хотите повторения ульяновской трагедии? Не обижайтесь, если один из детей у вас пропадет, - раздался телефонный звонок в доме нижегородки Татьяны этой осенью.

История, когда в Ульяновске коллекторы бросили бутылку с зажигательной смесью в кроватку к новорожденному младенцу, потрясла всю страну. Но то, что они могут стать героями похожей ситуации, нижегородки даже представить не могли.

Как оказалось, недавно их мать взяла кредит 25 тысяч рублей в микрофинансовой организации. И в качестве контактных лиц указала их данные. С течением времени размер кредита вырос до 47 тысяч рублей, а в квартирах двух ее дочерей стали раздаваться звонки коллекторов.

- Знаете, что бывает за чужие деньги? Мультик «Буратино» смотрели? Как монетки из Буратино вытрясали, - один из таких звонков прозвучал в эфире телепрограммы «Кстати». – 1 декабря мы передаем незакрытые договоры в коллекторские агентства. Так что будьте готовы ко всему.

Сразу после первых звонков женщины обратились в полицию и в прокуратуру. Однако никаких действий со стороны правоохранительных органов не последовало. Только после выхода телевизионного сюжета делом заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета.

- 30 ноября 2018 года транслировался сюжет региональной телекомпании, в котором коллекторы угрожают двум женщинам-сёстрам убить их детей за долги микрофинансовой организации, средства в которой взяла их мать. Из сюжета следует, что с родственницей женщины не общались, и о том, что она взяла в займ денежные средства, не знали, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. - По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.