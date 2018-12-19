«Я счастлива, как никогда!»: Наталья Бочкарева выпустила свою новую песню

«Ты называл меня с…, но я была любима, и ты был любимым. Так что же с нами стало?» - поет актриса театра и кино Наталья Бочкарева. Ровно в полночь 19 декабря звезда сериала «Счастливы вместе» разместила свою новую песню в ITunes и, конечно же, поделилась ссылкой на трек со своими подписчиками в Instagram.

Natalia Bochkareva - Убирайся (ПРЕМЬЕРА, Lyric video).

- Когда буквально несколько часов назад, еще в двенадцать ночи, моя первая, такая важная, песня появилась в сети на разных музыкальных платформах, скажу честно, я открыла бутылку шампанского и сразу же написала своему менеджеру Дарье, чтобы выплеснуть эмоции! А она мне: «Наташ, сегодня же не Новый год». Мы посмеялись, выдохнули и мысленно пустили трек в первое свободное плавание, - написала знаменитая нижегородка.

Артистка и теперь уже певица призналась, что сегодня ее буквально переполняют эмоции.

- Я счастлива, как никогда, - добавила Наталья. - Если вы поддержите меня репостом и искренними словами, которые считаете нужными сейчас сказать, буду безмерно признательна! Готова даже критику слушать.

Одной из первых Бочкареву поздравила ее сериальная дочь Дарья Сагалова («Счастливы вместе»).

- Поздравляю тебя, талантливый, любимый человек! Пусть эта песня станет настоящим хитом, - написала актриса под постом давней подруги.

Ранее Наталья Бочкарева призналась, что «Убирайся» - очень личная и абсолютно соответствующая ей песня, которая просто обязана стать гимном всех сильных и самодостаточных женщин. По словам 38-летней звезды, ее творение поймут те, кто хоть раз в жизни переживал расставание и уходил с гордо поднятой головой.

- Я очень долго к этому шла, бросала и снова возвращалась, делала много ошибок. Ведь так сильно хотела, чтобы все было идеально, - добавила Бочкарева. - Обещаю, вы будете очень удивлены, и, надеюсь, порадуетесь за меня.

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