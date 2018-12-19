2018-12-19T14:03:41+03:00
Звезды

«Я счастлива, как никогда!»: Наталья Бочкарева выпустила свою новую песню

С премьерой звезду сериала «Счастливы вместе» поздравила актриса Дарья Сагалова [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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По словам самой Натальи, это фото очень символично для нее. «Оно наглядно демонстрирует то чувство свободы, когда вдохнул первый глоток долгожданного воздуха».По словам самой Натальи, это фото очень символично для нее. «Оно наглядно демонстрирует то чувство свободы, когда вдохнул первый глоток долгожданного воздуха».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Ты называл меня с…, но я была любима, и ты был любимым. Так что же с нами стало?» - поет актриса театра и кино Наталья Бочкарева. Ровно в полночь 19 декабря звезда сериала «Счастливы вместе» разместила свою новую песню в ITunes и, конечно же, поделилась ссылкой на трек со своими подписчиками в Instagram.

Natalia Bochkareva - Убирайся (ПРЕМЬЕРА, Lyric video).

- Когда буквально несколько часов назад, еще в двенадцать ночи, моя первая, такая важная, песня появилась в сети на разных музыкальных платформах, скажу честно, я открыла бутылку шампанского и сразу же написала своему менеджеру Дарье, чтобы выплеснуть эмоции! А она мне: «Наташ, сегодня же не Новый год». Мы посмеялись, выдохнули и мысленно пустили трек в первое свободное плавание, - написала знаменитая нижегородка.

Артистка и теперь уже певица призналась, что сегодня ее буквально переполняют эмоции.

- Я счастлива, как никогда, - добавила Наталья. - Если вы поддержите меня репостом и искренними словами, которые считаете нужными сейчас сказать, буду безмерно признательна! Готова даже критику слушать.

Одной из первых Бочкареву поздравила ее сериальная дочь Дарья Сагалова («Счастливы вместе»).

- Поздравляю тебя, талантливый, любимый человек! Пусть эта песня станет настоящим хитом, - написала актриса под постом давней подруги.

Ранее Наталья Бочкарева призналась, что «Убирайся» - очень личная и абсолютно соответствующая ей песня, которая просто обязана стать гимном всех сильных и самодостаточных женщин. По словам 38-летней звезды, ее творение поймут те, кто хоть раз в жизни переживал расставание и уходил с гордо поднятой головой.

- Я очень долго к этому шла, бросала и снова возвращалась, делала много ошибок. Ведь так сильно хотела, чтобы все было идеально, - добавила Бочкарева. - Обещаю, вы будете очень удивлены, и, надеюсь, порадуетесь за меня.

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