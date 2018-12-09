2018-12-09T22:23:56+03:00
Звезды

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева анонсировала свою новую песню

Актриса уверена: ее творение станет гимном сильных женщин!
Анастасия НАЗАРОВА
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До премьеры трека "Убирайся" осталось 10 дней.До премьеры трека "Убирайся" осталось 10 дней.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Не секрет, что звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева не только замечательная актриса театра и кино, но и талантливая художница. А в 2017 году артистка заявила о себе как о певице, записав несколько песен и выпустив клип! Прошло полтора года, и нижегородка анонсировала выход своей новой песни под названием "Убирайся".

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Обещаю, вы будете очень удивлены, и, надеюсь, порадуетесь за меня! А пока лишь обложка и немножко интриги.
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- Ну что ж, друзья. Спешу сообщить вам важную новость. Ровно через 10 дней вы услышите мою первую, очень личную и такую абсолютно мне соответствующую песню, которая просто обязана стать настоящим гимном всех сильных и самодостаточных женщин, - написала Наталья на своей странице в Инстаграме 9 декабря.

По словам 38-летней актрисы, ее творение поймут те, кто хоть раз в жизни переживал расставание и уходил с гордо поднятой головой.

- Я очень долго к этому шла, бросала и снова возвращалась, делала много ошибок. Ведь так сильно хотела, чтобы все было идеально, - добавила Бочкарева. - Обещаю, вы будете очень удивлены, и, надеюсь, порадуетесь за меня.

КСТАТИ

С 2007 по 2014 год Наталья Бочкарева была замужем за адвокатом Николаем Борисовым, который старшее ее на 13 лет. Они познакомились в поезде Горький - Москва. У них родились двое детей: в 2007 году - сын Иван, а годом позже - дочь Мария.

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