2018-07-26T09:54:00+03:00
Звезды

Звезда сериала «Счастливы вместе» примерила рога на 38-летие

Нижегородка Наталья Бочкарева вместе с детьми приехала на малую родину [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_officialФото: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_officialФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Исполнительница роли рыжей бестии Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе» приехала на малую родину в свой день рождения. 25 июля актрисе театра и кино Наталье Бочкаревой исполнилось 38 лет.

На своей странице в микроблоге Instagram знаменитая нижегородка выложила «рогатое» фото, сделанное в Музее живой бумаги.

– Как вам такая именинница? Думаю, сегодня можно и с рогами походить. Жаль, только, что не юникорна, – написала актриса.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Как вам такая Именинница? Думаю, сегодня можно и с рогами походить! Жаль, только, что не Юникорна #мойдень #деньрождения #натальябочкарева #бочкарева #счастье #юмор #nataliabochkareva #bochkareva #mybirthday
4459 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram

В Нижний Новгород Наталья приехала не одна, а со своими детьми. Вместе они гуляют по улицам и излучают счастье.

– Что может быть лучше? А лучше уже и не надо! – сообщила именинница.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Счастливы вместе! #моидети #мойдень #натальябочкарева #бочкарева #деньрождения
4284 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

Прогуливаясь по пешеходной Покровке, артистка вспомнила, как, будучи студенткой Нижегородского театрального училища, ходила слушать пение местной звезды почтенного возраста.

– Он пел: «Галина бланка буль-буль». И все приходили сюда, чтобы накормить его, послушать и отблагодарить. Он замечательно пел! – заявила Наталья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актриса Наталья Бочкарева сыграла хозяйку стриптиз-клуба

В прокат вышел полнометражный фильм с участием звезды сериала «Счастливы вместе» (подробности)

Катерина Шпица исполнила хит певицы Адель верхом на козе

Кинозвезда приехала в Нижний Новгород на кинофестиваль «Горький fest» (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста