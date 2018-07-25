Звезда сериала «Счастливы вместе» примерила рога на 38-летие

25 Июль 16:44 2018-07-26T09:54:00+03:00

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Исполнительница роли рыжей бестии Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе» приехала на малую родину в свой день рождения. 25 июля актрисе театра и кино Наталье Бочкаревой исполнилось 38 лет.

На своей странице в микроблоге Instagram знаменитая нижегородка выложила «рогатое» фото, сделанное в Музее живой бумаги.

– Как вам такая именинница? Думаю, сегодня можно и с рогами походить. Жаль, только, что не юникорна, – написала актриса.

natalia_bochkareva_official Как вам такая Именинница? Думаю, сегодня можно и с рогами походить! Жаль, только, что не Юникорна #мойдень #деньрождения #натальябочкарева #бочкарева #счастье #юмор #nataliabochkareva #bochkareva #mybirthday

В Нижний Новгород Наталья приехала не одна, а со своими детьми. Вместе они гуляют по улицам и излучают счастье.

– Что может быть лучше? А лучше уже и не надо! – сообщила именинница.

Прогуливаясь по пешеходной Покровке, артистка вспомнила, как, будучи студенткой Нижегородского театрального училища, ходила слушать пение местной звезды почтенного возраста.

– Он пел: «Галина бланка буль-буль». И все приходили сюда, чтобы накормить его, послушать и отблагодарить. Он замечательно пел! – заявила Наталья.

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