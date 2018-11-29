Суд по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина отложили еще на неделю

Днем отклоненных ходатайств смело можно назвать очередное заседание по делу бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И хотя в центре событий на этот раз был не сам экс-градоначальник, а его «коллега-подсудимый», бывший оперуполномоченный Роман Маркеев, внимания к этому заседанию было не меньше.

«У вас две минуты на съемку!»

По традиции судебное заседание по делу Олега Сорокина и его коллег по несчастью началось с опозданием – примерно на сорок минут.

- Только 2 минуты на съемку! Давайте быстрее, – скомандовали приставы фотографам и телеоператорам собравшимся у дверей зала заседаний.

Под прицелом слепящих вспышек и щелчков фотокамер подсудимые явно чувствовали себя неуютно. На что и не преминули пожаловаться судье в начале заседания.

- Я не против фото- и видеосъемки во время процесса, но надо привести это в какую-то цивилизованную форму, - заявил Олег Сорокин, когда судья поинтересовалась, не возражает ли он против присутствия фотографов и операторов. – Это больше напоминает то, что нас согнали в клетку и выставили на всеобщее обозрение. Мне это неприятно.

Тишина в зале то и дело нарушалась аплодисментами.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Несмотря на то, что ни одна из сторон не возражала против ведения съемки, судья все-таки решила проводить заседание в закрытом режиме. Впрочем, от этого оно не стало менее зрелищным. Не успели приступить к рассмотрению дела по существу, как адвокат оперуполномоченного Романа Маркеева начал подавать одно ходатайство за другим. Первое из них касалось передачи дела обратно в прокуратуру.

- На стадии следствия были нарушены права моего подзащитного, ему не дали должным образом ознакомиться с обвинениями, - заявил адвокат Александр Паксютов. – Все доказательства в обвинительном заключении по двум составам преступления представлены в смешанном виде.

- Я читаю это заключение и не понимаю, в чем меня обвиняют – в превышении должностных полномочий или похищении человека, - подтвердил Роман Маркеев.

Слова экс-оперуполномоченного поддержали и другие подсудимые.

На скамье подсудимых вместе с Олегом Сорокиным сейчас сидят двое бывших оперативников Евгений Воронин и Роман Маркеев.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Очевидно, что нам не дали ознакомиться с вещественными доказательствами, - подтвердил Олег Сорокин. – И сейчас нам такой возможности не дают.

За эти слова суд тут же вынес ему замечание с занесением в протокол за рассуждения не по существу, а ходатайство отклонил.

Заседание прерывалось аплодисментами

Дальнейший ход заседания больше напоминал игру в пинг-понг: адвокат Маркеева выдвигал ходатайства, а судья их отклоняла.

- Я не так давно приступил к защите подсудимого и не успел ознакомиться с делом до конца, - заявил Александр Паксютов. – Из 80 томов дела я изучил только 30 и совсем не смотрел вещественные доказательства. В связи с этим прошу дать мне дополнительное время на ознакомление с этим делом.

- Мы считаем это намеренным затягиванием дела, - возразила сторона обвинения, которую тут же поддержал суд.

Вслед за этим Роман Маркеев попросил привлечь к делу другого адвоката Галину Соршневу, которая защищала его в ходе следствия. Чтобы заключить с ней новое соглашение, опять же нужно дополнительное время.

- Суд отказывает в удовлетворении этого ходатайства, - заявила судья.

То и дело во время выдвижения все новых ходатайств адвоката зал взрывается аплодисментами.

- Слушатели могут быть удалены из зала в случае нарушения регламента, - предупредила судья.

И слово сдержала. Когда в очередной раз раздался телефонный звонок у одной из слушательниц, судебные приставы вывели ее из зала, запретив ей посещать дальнейшие заседания.

- Если подобное повторится, то из зала будут выведены все слушатели, - пообещала судья.

Тем временем, за период обеденного перерыва, подсудимый Роман Маркеев успел написать письменный отказ от адвокатской помощи Александра Паксютова, после чего суд был вынужден отложить заседание до 6 декабря. Предполагается, что за это время подсудимый успеет заключить новое соглашение с Галиной Соршневой. В противном случае суд сам назначит ему адвоката.

За потерпевшего Александра Новоселова сегодня больше говорил адвокат.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова. По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок. Помимо этого экс-мэра обвиняют в соучастии в похищении человека.

- В 2004 году, будучи начальником отдела в ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - Для этого он разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией. Реализуя этот план, сотрудники полиции, среди которых был и Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывели в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

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