2018-11-27T09:23:51+03:00
Общество

Рассмотрение уголовного дела в отношении Олега Сорокина отложено на три дня

Экс-мэра Нижнего Новгорода обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека
Юлия ИСАЕВА
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Олег Сорокин был задержан в декабре прошлого годаОлег Сорокин был задержан в декабре прошлого годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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26 ноября 2018 года в Нижегородском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра Нижнего Новгорода и председателя регионального Заксобрания Олега Сорокина. В ходе заседания сторона защиты ходатайствовала об отложении судебного разбирательства, потому что подсудимый не успел ознакомиться к материалами дела.

Как сообщается на сайте суда, ходатайство было удовлетворено. Следующее заседание состоится 29 ноября в 10:00.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Сорокин пробудет в СИЗО до 1 апреля включительно.

Напомним, Сорокин был задержан в декабре 2017 года. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова. По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок.

Помимо этого Сорокина обвиняют в соучастии в похищении человека.

- В 2004 году, будучи начальником отдела в ГУ МВД по Нижегородской области, Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина. Для этого он разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией. Реализуя этот план, сотрудники полиции, среди которых был и Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывели в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили, - пояснили в следственном комитете.

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