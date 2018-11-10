Нижегородка стала второй вице-мисс международного конкурса моделей plus size
37-летняя Мария Городничева из Нижнего Новгорода стала второй вице-мисс международного конкурса Ms. Top of the World Plus Size, финал которого прошел на Филиппинах 10 ноября.
На своей странице в Инстаграме женщина поблагодарила родных, друзей и коллег за поддержку.
- Я чувствовала вашу энергию, что за мной огромная, великая страна! Спасибо зрителям в зале. Я видела ваши глаза и благодарю за теплый прием, - написала Мария. - Хочу поблагодарить директора международного конкурса Кристину Линденблате за роскошный конкурс с глубокой идеей и объединением такого количества разных стран. Мечты сбываются!
Ранее директор Конгресс-центра "Ока" и мама 5-летней девочки призналась, что участие в конкуре поможет ей выйти на новую орбиту.
- Одна мудрая девушка написала мне: "Только выходя из зоны комфорта, мы даем себе возможность для роста". Это мой личный челлендж, после которого я уже никогда не буду прежней, - уверена нижегородка.
Напомним, что конкурс моделей plus size стартовал на Филиппинах 7 ноября. В первый день представительница России поделилась со своими подписчиками интересными фотографиями с места событий.
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