2018-11-10T00:41:09+03:00
Общество

Нижегородка стала второй вице-мисс международного конкурса моделей plus size

Финал Ms. Top of the World Plus Size состоялся на Филиппинах 10 ноября
Анастасия НАЗАРОВА
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Мария Городничева (на фото слева) стала второй вице-мисс конкурса моделей plus sizeМария Городничева (на фото слева) стала второй вице-мисс конкурса моделей plus sizeФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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37-летняя Мария Городничева из Нижнего Новгорода стала второй вице-мисс международного конкурса Ms. Top of the World Plus Size, финал которого прошел на Филиппинах 10 ноября.

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На своей странице в Инстаграме женщина поблагодарила родных, друзей и коллег за поддержку.

- Я чувствовала вашу энергию, что за мной огромная, великая страна! Спасибо зрителям в зале. Я видела ваши глаза и благодарю за теплый прием, - написала Мария. - Хочу поблагодарить директора международного конкурса Кристину Линденблате за роскошный конкурс с глубокой идеей и объединением такого количества разных стран. Мечты сбываются!

Ранее директор Конгресс-центра "Ока" и мама 5-летней девочки призналась, что участие в конкуре поможет ей выйти на новую орбиту.

- Одна мудрая девушка написала мне: "Только выходя из зоны комфорта, мы даем себе возможность для роста". Это мой личный челлендж, после которого я уже никогда не буду прежней, - уверена нижегородка.

Напомним, что конкурс моделей plus size стартовал на Филиппинах 7 ноября. В первый день представительница России поделилась со своими подписчиками интересными фотографиями с места событий.

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Россия
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