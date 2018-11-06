2018-11-06T13:17:12+03:00
Общество

«Хочу выйти на новую орбиту»: Нижегородка отправилась на международный конкурс моделей plus size

Ms. Top of the World Plus Size пройдет на Филиппинах с 7 по 11 ноября
Анастасия НАЗАРОВА
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Мария работает директором Конгресс-центра "Ока" и воспитывает 5-летнюю дочьМария работает директором Конгресс-центра "Ока" и воспитывает 5-летнюю дочьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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37-летняя нижегородка Мария Городничева отправилась покорять жюри международного конкурса Ms. Top of the World Plus Size, который пройдет на Филиппинах с 7 по 11 ноября. В понедельник обладательница пышных форм выехала из родного Нижнего Новгорода в Москву, откуда полетела в Манилу через Дубай. Путь неблизкий, но женщина не унывает.

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Мария Городничева - модель plus size
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- Самый популярный вопрос в последнее время - «Как ты решилась на это?» Одна мудрая девушка написала мне: «Только выходя из зоны комфорта, мы даем себе возможность для роста». Хочу выйти на новую орбиту! Это мой личный челлендж, после которого я уже никогда не буду прежней, - написала Мария на своей странице в Фейсбуке.

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Сладкое ничегонеделание. Кто со мной, ставим #nientedafare #mstopoftheworldplussize2018 #plussize
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Директор Конгресс-центра «Ока» и мама пятилетней дочери уверена: мечты сбываются. Главное - дать им шанс сбыться. А еще следует совладать со своими нервами и не волноваться за то, что еще даже не произошло.

- Я благодарю всех моих друзей и помощников в подготовке. Платья сшиты, песни отрепетированы, тексты написаны, фотки и видео отсняты. Красоту навели. Энергии прокачены. С богом! - написала напоследок нижегородская красавица.

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Спасибо, моя прекрасная команда, за супер-фотки и настроение!
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Отметим, что до 9 ноября в официальной группе конкурса в Фейсбуке проходит голосование за финалисток. Каждый лайк - один балл, каждый репост - два балла. Можно проголосовать, что называется, рублем (точнее долларом). Такой вид поддержки на сайте конкурса оценивается сразу в десять баллов.

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