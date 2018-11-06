2018-11-06T12:41:02+03:00
Общество

«Я отдала все свои силы»: Дарья Картышова представила Россию на конкурсе «Мисс Земля 2018»

В финале нижегородка покорила жюри своим танцем
Анастасия НАЗАРОВА
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24-летняя Дарья Картышова является обладательницей титула "Мисс Нижний Новгород" и призером "Краса России"24-летняя Дарья Картышова является обладательницей титула "Мисс Нижний Новгород" и призером "Краса России"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Обладательница титула «Мисс Нижний Новгород 2017» и призер конкурса «Краса России» Дарья Картышова представила Россию в финале конкурса «Мисс Земля 2018», который входит в четверку главных международных конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Интернешнл».

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On Philippine TV Show News5 #russia #missearth
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- Я абсолютно согласна с выражением «внутренняя красота важнее внешней». Для меня внутренние качества человека гораздо важнее внешних данных. Доброта, искренность, лояльность, дружелюбие, скромность, справедливость и щедрость - всеми этими качествами я стараюсь обладать, - отмечается в анкете участницы «Мисс Земля 2018» Дарьи Картышовой. - думаю, девушка, желающая стать «Мисс Земля», должна иметь внутреннюю красоту.

Надо сказать, что у 24-летней нижегородки нет проблем ни с внутренней, ни с внешней красотой. С четырех лет она профессионально занимается танцами (свои первые серьезные награды она завоевала в 10 лет, участвую в российских чемпионатах). Отсюда красивая осанка и манящая походка. На конкурсе «Мисс Нижний Новгород» девушка исполнила невероятно красивый и пластичный танец, поразивший всех членов жюри. Танцем она покорила и судей мирового конкурса «Мисс Земля 2018», получив в награду золотую медаль.

dashulikadashulika
Нижегородка на Филиппинах
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Накануне финала (состоялся на Филиппинах 3 ноября) Дарья написала в своем микроблоге Инстаграм, что за последний месяц отдала все свои силы, душу и сердце.

- Какой будет итог, я не знаю. Но это мой путь и любой результат будет правильным для меня, - призналась красавица. Завтра я буду сама собой, я буду стараться, приложу все усилия для победы и буду получать удовольствие.

dashulikadashulika
Эта фотография отображает все мои эмоции в этот момент...счастье, умиротворение и благодарность И снова танцы и золотая медаль.
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Удовольствие зрители, конечно, получили, а вот удовлетворение вряд ли, ведь девушке не удалось прорваться в четверку финалисток (Колумбия, Мексика, Австрия и Вьетнам). В итоге почетный титул достался 23-летней студентке из Вьетнама. Узнать, что думает по этому поводу сама Картышова, «Комсомолке» не удалось - девушка наслаждается последним деньком в солнечной Маниле.

dashulikadashulika
Дарья занимается танцами с четырех лет
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Добавим, что, будучи финалисткой конкурса «Мисс Земля 2018», красотка решила попытать свои силы в конкурсе на должность министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

- Находясь здесь, на Филиппинах, я узнала, что на родной нижегородской земле проходит конкурс на должность министра экологии. Именно поэтому я сама решила подать заявку на участие на портале «Команда правительства», - рассказала Дарья.

Финалистка призвала всех россиян, кому близка тема экологии, кого она искренне волнует, не оставаться равнодушными и участвовать в региональном конкурсе.

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