На Филиппинах стартовал конкурс моделей plus size, в котором участвует нижегородка Мария Городничева

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-07T16:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 7 ноября, на Филиппинах стартовал международный конкурс Ms. Top of the World Plus Size. Россию представляет 37-летняя нижегородка Мария Городничева.

Ранее обладательница пышных форм родом из столицы Приволжья заявила, что участие в престижном конкурсе расценивает, как возможность выхода на новую орбиту.

- Это мой личный челлендж, после которого я уже никогда не буду прежней, - призналась директор Конгресс-центра «Ока» и мама 5-летней дочери.

mrs_russia_plussize2018 Ms/Mrs Top of the World Plus Size 2018

Состязания среди красавиц из разных стран мира начались буквально пару часов назад. Мария Городничева тут же поделилась со своими подписчиками фотографиями с места событий.

На одном из снимков нижегородка стоит вместе с другими участницами конкурса, на другом - в одиночестве. На конкурсантке из России элегантное черное платье, выгодно подчеркивающее красоту нестандартной фигуры модели.

Финалистки конкурса моделей plus sizeФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария Городничева представляет РоссиюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что до 9 ноября в официальной группе конкурса в Фейсбуке проходит голосование за финалисток. Каждый лайк - один балл, каждый репост - два балла. Можно проголосовать, что называется, рублем (точнее долларом). Такой вид поддержки на сайте конкурса оценивается сразу в десять баллов.

Мария Городничева представляет РоссиюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети