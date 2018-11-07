На Филиппинах стартовал конкурс моделей plus size, в котором участвует нижегородка Мария Городничева
В среду, 7 ноября, на Филиппинах стартовал международный конкурс Ms. Top of the World Plus Size. Россию представляет 37-летняя нижегородка Мария Городничева.
Ранее обладательница пышных форм родом из столицы Приволжья заявила, что участие в престижном конкурсе расценивает, как возможность выхода на новую орбиту.
- Это мой личный челлендж, после которого я уже никогда не буду прежней, - призналась директор Конгресс-центра «Ока» и мама 5-летней дочери.
Состязания среди красавиц из разных стран мира начались буквально пару часов назад. Мария Городничева тут же поделилась со своими подписчиками фотографиями с места событий.
На одном из снимков нижегородка стоит вместе с другими участницами конкурса, на другом - в одиночестве. На конкурсантке из России элегантное черное платье, выгодно подчеркивающее красоту нестандартной фигуры модели.
Финалистки конкурса моделей plus sizeФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Мария Городничева представляет РоссиюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, что до 9 ноября в официальной группе конкурса в Фейсбуке проходит голосование за финалисток. Каждый лайк - один балл, каждый репост - два балла. Можно проголосовать, что называется, рублем (точнее долларом). Такой вид поддержки на сайте конкурса оценивается сразу в десять баллов.
Мария Городничева представляет РоссиюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Мария Городничева представляет РоссиюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети