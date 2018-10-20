Потерявшая голос Монеточка отменила концерт в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-20T09:54:54+03:00

Несколько дней назад Монеточка отменила концерты на Дальнем Востоке Фото: Олег ЗОЛОТО

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Рыжеволосая звезда поколения Z Монеточка (настоящее имя - Елизавета Гырдымова) отменила концерт в Нижнем Новгороде, который должен был состояться в Milo Concert Hall 21 октября. Певица приболела и потеряла голос.

В официальной группе мероприятия "Вконтакте" организаторы написали:

- Нижний Новгород, мы вынуждены перенести концерт в связи с болезнью Монеточки. Состояние за дни отдыха не стабилизировалось, несмотря на постоянные походы к врачу и процедуры.

При этом отмечается, что концерт состоится в 2019 году. Все билеты будут действительны. Однако если кто-то пожелает вернуть деньги за них, надо обратиться в места приобретения.

- Чтобы вернуть электронные билеты, купленные на сайте monetochka.live обратитесь в службу поддержки по телефону 8 (800) 550-7818 или по почте support@ticketscloud.org. Возврат билетов будет осуществляться с 29 октября. В письме обязательно укажите город, номер заказа. Или просто ответьте на то письмо, в котором вам пришли билеты, - объяснили организаторы.

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