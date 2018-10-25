2018-10-25T13:35:56+03:00
Происшествия

Нижегородца, делавшего кукол из мёртвых девочек, не выпустят из психбольницы до конца года

Его адвокат рассказала «Комсомолке», что экспертиза будет длиться еще почти месяц
Юлия ИСАЕВА
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В квартире Москвина обнаружили около 20 мумифицированных трупов молодых девушекВ квартире Москвина обнаружили около 20 мумифицированных трупов молодых девушекФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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27 сентября 2018 года нижегородские врачи обратились в суд с ходатайством об изменении об изменении принудительного лечения 52-летнему Анатолию Москвину, который выкапывал из могил трупы малолетних девочек в возрасте от трех до одиннадцати лет и делал из них кукол. Медики считают, что мужчина больше не опасен для общества.

Мужчину задержали семь лет назад Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мужчину задержали семь лет назадФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В результате суд отправил «повелителя мумий» на очередную психиатрическую экспертизу. По ее результатам и должна решиться его дальнейшая судьба. Следующее судебное заседание было назначено на сегодня, на 25 октября.

«Комсомольская правда» связалась с адвокатом Москвина – Виолетой Волковой, чтобы узнать, как обстоят дела. Выяснилось, что сегодняшнее заседание было лишь промежуточным, так как экспертиза еще проводится.

- Окончание экспертизы назначено на середину ноября. После этого ее будут описывать в течение 30 дней, и только потом будет суд. Он однозначно состоится не раньше конца декабря, - пояснила Волкова.

Точные даты пока неизвестны. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Напомним, семь лет назад известного в Нижнем краеведа и журналиста Анатолия Москвина задержали по подозрению в вандализме на мусульманских кладбищах города. Когда нижегородские сотрудники центра по борьбе с экстремизмом зашли в квартиру 45-летнего мужчины, то были шокированы увиденным. В комнате известного ученого – единственного в России некрополиста обнаружили около 20 мумифицированных трупов молодых девушек. Тогда мужчину и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Фото: ГУ МВД ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото: ГУ МВД ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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