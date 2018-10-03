Врачи просят выпустить из психбольницы нижегородца, делавшего кукол из мёртвых девочек

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-03T15:44:38+03:00

Нижегородца, делавшего кукол из мёртвых девочек, могут выпустить из психбольницы Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

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27 сентября 2018 года в Ленинском районном суде рассматривалось ходатайство врачей психиатрической клиники № 2, в которой проходит лечение некрополист Анатолий Москвин. Несколько лет назад он выкапывал из могил трупы малолетних девочек в возрасте от трех до одиннадцати лет и делал из них кукол.

Москвина задержали шесть лет назадФото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

Сейчас медики просят изменить Москвину меру пресечения и отпустить его на амбулаторное лечение на дому. По словам врачей, мужчина больше не опасен.

В результате суд отправил «повелителя мумий» на очередную психиатрическую экспертизу. По ее результатам станет известна его дальнейшая судьба. Как сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Ленинского района Нижнего Новгорода, следующее заседание суда по делу Москвина назначено на 25 октября.

Однако адвокат Москвина - Виолета Волкова - сомневается, что до этого времени экспертиза уже завершится.

- Сама экспертиза занимает около 30 дней, еще десять дней нужны для того, чтобы определение суда вступило в законную силу. Вот посчитайте, это почти полтора месяца. Поэтому врядли они успеют до 24 октября. По крайней мере мне пока дату заседания никто не сообщал, - сказала Волкова "Комсомолке".

Напомним, шесть лет назад известного в Нижнем краеведа и журналиста Анатолия Москвина задержали по подозрению в вандализме на мусульманских кладбищах города. Когда нижегородские сотрудники центра по борьбе с экстремизмом зашли в квартиру 45-летнего мужчины, то были шокированы увиденным. В комнате известного ученого – единственного в России некрополиста обнаружили около 20 мумифицированных трупов молодых девушек!

Фото: ГУ МВД ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тогда Москвина отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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