2018-09-06T11:36:09+03:00
Происшествия

В Дзержинске пройдут похороны трех из пяти погибших при взрыве на заводе им. Свердлова

Тем временем продолжается расследование причин трагедии
Василий КРОТОВ
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В Дзержинске пройдут похороны трех из пяти погибших при взрыве на заводе им. Свердлова.В Дзержинске пройдут похороны трех из пяти погибших при взрыве на заводе им. Свердлова.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С момента трагедии на заводе имени Свердлова в Дзержинске прошла почти неделя. И сегодня там пройдут первые похороны погибших.

Напомним, в 9:55 31 августа в одном из заводских цехов прогремел взрыв, сразу после которого начался пожар. Ликвидировать его удалось только в 13:15. В результате взрыва погибли пять человек, еще четверо оказались в больницах. Сегодня, 6 сентября, пройдут похороны трех из пяти погибших во время взрыва.

- Сегодня хороним Дениса Андреева, Захара Сафронова и Лену Малкову, - рассказал «Комсомолке» один из коллег погибших. – С 11:00 до 12:00 пройдет церемония прощания с ними в ДК Свердлова. Похоронят их на Свердловском кладбище.

Между тем, в Дзержинске продолжается расследование причин трагедии. Сейчас помимо следственных органов, этим занимается специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители предприятия, Ростехнадзора, местной администрации и государственной инспекции труда. По словам главного инженера предприятия Михаила Лебедева, взрыв произошел во время перегрузке устаревших противопехотных фугасных мин.

- Мы перегружали их в новые ящики, после чего отправляли на площадку уничтожения, - рассказал Михаил Лебедев. - В общей сложности, в этой партии насчитывалось 27 тысяч боеприпасов. Эта операция уже завершалась, в тот день должны были закончить. Однако произошла нештатная ситуация.

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