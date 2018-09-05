«Жить невозможно!»: нижегородцы жалуются на запах фекалий в Верхних Печерах

СЕГОДНЯ 18:26 2018-09-05T18:27:04+03:00

Нижегородцы уверяют, что неприятная вонь проникает в квартиры даже при закрытых окнах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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- Который день в Верхних Печерах стоит едкий запах канализации либо химии. За год таких случаев с пару десятков наберется, - написал аноним в одном из пабликов в соцсети «Вконтакте».

Местные жители сетуют, что неприятная вонь проникает в квартиры даже при закрытых окнах. Жить в таких условиях невыносимо.

- Соседку второй день рвет, - уточнил аноним. - На улице люди с платками ходят. Сколько жалоб писали - результата нет.

В комментариях под этим постом нижегородцы сообщили, что пахнет не только в Верхних Печерах, но и в районе Фруктовой улицы.

- Там тоже нечем дышать! - отметила Елена Терехова.

- Живем в Кузнечихе и тоже задыхаемся, - добавила Алена Бажина.

В министерстве экологии Нижегородской области сообщили, что согласно информации на официальном сайте ФГБУ «Верхневолжское УГМС», во время поступления этого обращения в Нижнем Новгороде превышений допустимых концентраций контролируемых загрязняющих веществ не отмечено.

- Анализ проводился на девяти пунктах наблюдения за загрязнениями атмосферного воздуха, расположенных в областном центре, - уточнили в министерстве.

А если жители посчитают такой ответ профильного ведомства не удовлетворительным, то им следует написать заявление в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- Оно же и осуществляет контроль соблюдения обязательных гигиенических требований к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, в том числе контролирует требования СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», - заявили в министерстве.

Напомним, что это уже не первая жалоба горожан на запах фекалий в Верхних Печерах. В январе 2018 года на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы минэкологии региона появилось сообщение о том, что запах нечистот зафиксирован на выезде в Афонино.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила запросы в Нижегородский Роспотребнадзор и администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию.

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