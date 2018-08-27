Нижегородка пожаловалась на запах паленых волос и горелых костей в районе крематория

СЕГОДНЯ 17:16 2018-08-27T17:22:47+03:00

Местные жители полагают, что 23 августа было особенно много кремаций

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Жители Сормовского района то и дело чувствуют неприятный запах, который, по их мнению, исходит от крематория, открывшегося в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. Иногда его слышно слабо, иногда так, что всех святых выноси. Так было 23 августа.

- Сначала с утра, потом в районе девяти-десяти часов вечера, - сообщила «Комсомольской правде» Светлана. - Видимо, порывы ветра занесли. Такой он въедливый… этот запах.

Крематорий открылся в Сормовском районе летом 2017 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам нижегородки, пахнет горелыми костями и палеными волосами. В общем, жители предпочитают не распахивать лишний раз окна. Потому как если вонь просочится в квартиру, избавится от нее будет непросто.

- Я считаю, что крематорий должен быть вынесен за пределы Нижнего Новгорода, - заявила жительница дома №22 по улице Кораблестроителей. - Его построили без учета жителей, даже компенсации никакой не предложили. В идеале, конечно, надо проанализировать взвешенные частицы в воздухе. Думаю, если сделать замеры в определенное время, там точно будут превышения показателей по концентрации этого противного запаха.

А пока Светлана всерьез подумывает оставить заявку на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы минэкологии Нижегородской области, как это сделал житель приволжской столицы в августе прошлого года.

- В прошлую пятницу крематорий на улице Зайцева начал работать в полную мощность. До этого был слабый терпимый запах. Сейчас - невыносимая тухлая вонь. На улице невозможно дышать, запах вызывает рвотный рефлекс, - возмущался мужчина.

Крематорий открылся в Сормовском районе летом 2017 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомольская правда» дозвонилась до руководства крематория, спросила, не происходило ли чего необычного у них 23 августа.

- Вчера крематорий работал в штатном режиме: всего четыре кремации, - пояснила замдиректора Елена Барбашина. - Это не от нас запах идет! В гаражах по соседству постоянно жгут резину, но люди почему-то думают, что это мы виноваты.

Собеседница «Комсомолки» посетовала, что всякий запах, появляющийся в районе ЗКПД-4, приписывают крематорию. Хотя, по ее словам, печь там внутреннего сгорания, а это значит, что на улицу никакие запахи попадать не могут.

- У нас даже трубы нет! Понимаете? Это какой-то абсурд, - заявила Барбашина.

Раньше звонки с жалобами на мерзкий запах поступали в крематорий чуть не каждый день. Жители даже с участковыми приходили.

- Никакого запаха на территории крематория не было. Выходили вместе с ними за пределы объекта - запах есть. Жители извинялись и уходили, - рассказала женщина.

Крематорий открылся в Сормовском районе летом 2017 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Позже «Комсомолке» удалось пообщаться с и.о. директора Нижегородского крематория Владимиром Ворошухой, который уверен: если бы запах исходил от их учреждения, эта проблема сейчас обсуждалась в другом разрезе.

- Роспотребнадзор проводил две проверки, и никаких запахов не выявил. Пробы воздуха тоже брали, - пояснил Ворошуха.

По его мнению, источником невыносимого «аромата» являются гаражи, куда свозят мусор неустановленные лица.

- Кто-то экономит на вывозе мусора. Я видел, как в сторону гаражей возят какие-то баки, похожие на контейнеры. И никому дела нет! - возмутился руководитель крематория.

«Комсомольская правда» направила официальные запросы в Нижегородский Роспотребнадзор и региональное министерство экологии с просьбой прокомментировать ситуацию.

Добавим, что в среднем происходит 3,5 кремации в день. В общей сложности с июля 2017 года по август 2018 года выполнено 550 кремаций.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

- Жалобы от жителей на неприятный запах в районе крематория в Управление не поступают.

Роспотребнадзор в соответствии со своими полномочиями ведет систематический отбор проб атмосферного воздуха в рамках социально-гигиенического мониторинга. При анализе результатов мониторинга качества атмосферного воздуха в Сормовском районе установлено, что за 2017 год было отобрано 336 проб воздуха, за истекший период 2018 года – 184 пробы.

По результатам исследований, в том числе по ингредиентам, обладающим запахом (сероводород, аммиак, углеводороды) превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ обнаружено не было. Все пробы воздуха соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

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