«Вонь ужасная, мухи летят»: Жители поселка Бутурлино жалуются на канализационный колодец

СЕГОДНЯ 12:01 2018-08-15T12:16:25+03:00

А еще они боятся, что туда могут провалиться их дети

Изменить размер текста: A A

Смрадный запах отравляет жизнь целого квартала на Комсомольской улице рабочего поселка Бутурлино. Источником служит канализационный коллектор, у которого вместо люка – непонятная конструкция из досок.

Местные жители, конечно же, обращались к местным властям, чтобы те решили их проблему. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Администрация не торопится решить проблему

- К нам обратились жители поселка, пожаловавшиеся на пассивность администрации, упорно не желающей закрыть канализационный колодец, - сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

Деревянная крышка колодца не внушает доверия, она ничем не укреплена, и, как считают жильцы, в любой момент играющие неподалеку дети могут нырнуть в зловонную ловушку.

Жители боятся, что в зловонную ловушку попадут их дети

- Летом окна невозможно открыть, так как откачивают колодец редко, вонь стоит ужасная, мухи летят! А у нас дети маленькие, они играют рядом, и нет гарантии, что в пылу игры или в темноте они туда не упадут, - пожаловалась местная жительница Татьяна Белякова.

Общественная организация обратилась в администрацию поселка с просьбой привести канализационный люк в состояние, соответствующее санитарным нормам.