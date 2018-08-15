2018-08-15T12:16:25+03:00
Общество

«Вонь ужасная, мухи летят»: Жители поселка Бутурлино жалуются на канализационный колодец

А еще они боятся, что туда могут провалиться их дети
Анастасия НАЗАРОВА
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Колодец отравляет вонью целый кварталКолодец отравляет вонью целый квартал
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Смрадный запах отравляет жизнь целого квартала на Комсомольской улице рабочего поселка Бутурлино. Источником служит канализационный коллектор, у которого вместо люка – непонятная конструкция из досок.

Местные жители, конечно же, обращались к местным властям, чтобы те решили их проблему. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Администрация не торопится решить проблему

Администрация не торопится решить проблему

- К нам обратились жители поселка, пожаловавшиеся на пассивность администрации, упорно не желающей закрыть канализационный колодец, - сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

Деревянная крышка колодца не внушает доверия, она ничем не укреплена, и, как считают жильцы, в любой момент играющие неподалеку дети могут нырнуть в зловонную ловушку.

Жители боятся, что в зловонную ловушку попадут их дети

Жители боятся, что в зловонную ловушку попадут их дети

- Летом окна невозможно открыть, так как откачивают колодец редко, вонь стоит ужасная, мухи летят! А у нас дети маленькие, они играют рядом, и нет гарантии, что в пылу игры или в темноте они туда не упадут, - пожаловалась местная жительница Татьяна Белякова.

Общественная организация обратилась в администрацию поселка с просьбой привести канализационный люк в состояние, соответствующее санитарным нормам.

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