СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-23T14:38:51+03:00

Проверка показала, что вода из крана в Автозаводском районе Нижнего Новгорода не пахнет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меж тем нижегородцы до сих пор жалуются на сильную вонь

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Жители Автозаводского района массово начали жаловаться на сильный неприятный запах, который исходит от водопроводной горячей воды. После чего были взяты пробы для анализа.

- Специалистами проведен отбор проб горячей воды, поставляемой предприятием «Автозаводская ТЭЦ», в точках водоразбора в ряде многоквартирных жилых домов, согласно поступившим обращениям жителей, - прокомментировал ситуацию технический директор филиала «Нижегородский» компании «ЕвроСибЭнерго–распределенная генерация» Игорь Шабанов. - По результатам исследований, вода, подаваемая потребителям Автозаводского района Нижнего Новгорода, в части химических и бактериологических показателей соответствует требованиям СанПиНа. Превышение предельных концентраций не выявлено – запах в пределах нормы (не более двух баллов), патогенные загрязнения отсутствуют, общее микробное число в норме.

Также, по словам Игоря Шабанова, при подготовке и подаче соблюдается технологический процесс обработки воды для приведения ее качества в соответствии с установленными нормативами безопасности питьевой воды. Органы санитарно–эпидемиологического надзора на постоянной основе проводят проверки комплекса сооружений и устройств, предназначенных для забора воды, а также экспертизу воды. Никаких нарушений обнаружено и зафиксировано не было.

Тем не менее, Игорь Шабанов пообещал, что компания, совместно с домоуправляющими организациями, продолжит работу по выявлению причин появления неприятного запаха от горячей воды у жителей Автозаводского района.