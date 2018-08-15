Нижегородка Наталья Водянова украсила юбилейную обложку Vogue

СЕГОДНЯ 14:04 2018-08-15T14:12:58+03:00

Этот снимок стал лидером по количеству лайков в Инстаграме Натальи Водяновой за последний месяц Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Всемирно известная модель Наталья Водянова не раз попадала на обложку российской версии журнала Vogue. Однако чтобы на обложке популярного глянца оказались сразу три российские топ-модели – Наталья Водянова, Ирина Шейк и Наташа Поли, такого, кажется, еще не было! И вот по случаю 20-летия со дня выхода первого номера этого журнала красавицам устроили совместную фотосессию в Санкт-Петербурге.

«Мушкетеры 20 лет спустя», - с такой подписью 36-летняя нижегородка выложила в Инстаграме юбилейную обложку.

Чуть позже Водянова выложила еще один снимок, на котором она показывает Ирине и Наташе один из выпусков юмористического шоу.

- Знакомлю девочек с дворовой классикой - Кристюшей и Ксюшей, - пояснила супермодель.

natasupernova The rejected title was Party like a Russian happy 20th dear @voguerussia, you still look fresh a baby thanks to @mashavoguerussia Photo: @giampaolosgura Style: #OlgaDunina Makeup: @helenevasniermua Hair: @francogobbi1 Styling assistants: @zolototrubova @ogvzd @mycoffeeshow @yuliaharfouch Мушкетёры 20 лет спустя с юбилеем тебя, наш любимый Vogue Россия и наш кардинал Машарини @mashavoguerussia

Фотография с красавицами в «цветочных» нарядах сильно выше колен восхитило подписчиков Натальи Водяновой. Меньше чем за сутки пост набрал больше 77 тысяч лайков и почти 400 комментариев!

- Прекрасны. Наши девочки самые лучшие, добрые и красивые, - написала nataliatelpuk.

- Три самые уважаемый супермодели на планете Земля, - добавил пользователь regulatheartist.

- Гордость нации, - прокомментировала i.o.andrienko.

Конечно, не обошлось без упоминания того, что Водянова - мать пятерых детей, а выглядит как девочка.

natasupernova Channeling my inner Brigitte Bardot today #welcometosainttropez Любовь это единство души, ума и тела. Проследите за очерёдностью... (Бриджит Бардо).

- Наташа будто светится изнутри! Не строит из себя вамп, шик, гламур. Этим и прекрасна, - считает sochi.city.

Справедливости ради добавим, что 32-летняя Ирина Шейк (Ирина Шайхлисламова) и 33-летняя Наташа Поли (Наталья Полевщикова) тоже примерные мамы. Правда, до Натальи Водяновой им пока далеко: каждая воспитывает по одному ребенку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наталья Водянова станцевала для футбольных болельщиков из Панамы (подробности)

Многодетная мама Наталья Водянова продемонстрировала идеальную фигуру (подробности)

Российская супермодель Наталья Водянова станцевала «калинку» перед финалом ЧМ-2018 (подробности)