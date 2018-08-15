2018-08-15T14:12:58+03:00
Звезды

Нижегородка Наталья Водянова украсила юбилейную обложку Vogue

Компанию супермодели составили Ирина Шейк и Наташа Поли
Анастасия НАЗАРОВА
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Этот снимок стал лидером по количеству лайков в Инстаграме Натальи Водяновой за последний месяцЭтот снимок стал лидером по количеству лайков в Инстаграме Натальи Водяновой за последний месяцФото: СОЦСЕТИ
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Всемирно известная модель Наталья Водянова не раз попадала на обложку российской версии журнала Vogue. Однако чтобы на обложке популярного глянца оказались сразу три российские топ-модели – Наталья Водянова, Ирина Шейк и Наташа Поли, такого, кажется, еще не было! И вот по случаю 20-летия со дня выхода первого номера этого журнала красавицам устроили совместную фотосессию в Санкт-Петербурге.

«Мушкетеры 20 лет спустя», - с такой подписью 36-летняя нижегородка выложила в Инстаграме юбилейную обложку.

Чуть позже Водянова выложила еще один снимок, на котором она показывает Ирине и Наташе один из выпусков юмористического шоу.

- Знакомлю девочек с дворовой классикой - Кристюшей и Ксюшей, - пояснила супермодель.

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The rejected title was Party like a Russian happy 20th dear @voguerussia, you still look fresh a baby thanks to @mashavoguerussia Photo: @giampaolosgura Style: #OlgaDunina Makeup: @helenevasniermua Hair: @francogobbi1 Styling assistants: @zolototrubova @ogvzd @mycoffeeshow @yuliaharfouch Мушкетёры 20 лет спустя с юбилеем тебя, наш любимый Vogue Россия и наш кардинал Машарини @mashavoguerussia
37936 отметок «Нравится»239 комментариевInstagram

Фотография с красавицами в «цветочных» нарядах сильно выше колен восхитило подписчиков Натальи Водяновой. Меньше чем за сутки пост набрал больше 77 тысяч лайков и почти 400 комментариев!

- Прекрасны. Наши девочки самые лучшие, добрые и красивые, - написала nataliatelpuk.

- Три самые уважаемый супермодели на планете Земля, - добавил пользователь regulatheartist.

- Гордость нации, - прокомментировала i.o.andrienko.

Конечно, не обошлось без упоминания того, что Водянова - мать пятерых детей, а выглядит как девочка.

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Channeling my inner Brigitte Bardot today #welcometosainttropez Любовь это единство души, ума и тела. Проследите за очерёдностью... (Бриджит Бардо).
86755 отметок «Нравится»681 комментариевInstagram

- Наташа будто светится изнутри! Не строит из себя вамп, шик, гламур. Этим и прекрасна, - считает sochi.city.

Справедливости ради добавим, что 32-летняя Ирина Шейк (Ирина Шайхлисламова) и 33-летняя Наташа Поли (Наталья Полевщикова) тоже примерные мамы. Правда, до Натальи Водяновой им пока далеко: каждая воспитывает по одному ребенку.

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