Дали «тридцать суток»: Фейсбук заблокировал страницу Захара Прилепина

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-30T17:29:52+03:00

Пообщаться с Прилепиным можно в Твиттере и "Вконтакте" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подписчики гадают, за какое слово из пяти букв его заблокировали

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Общественность обескуражена. Фейсбук заблокировал страницу знаменитого российского писателя и советника главы ДНР Захара Прилепина. О чем он сообщил на своих страницах в других соцсетях 30 августа.

- Дорогие друзья. Я на месяц заблокирован в ФБ. Как обычно, за одно обычное русское литературное слово на букву «х» из пяти букв, - признался Прилепин и попросил не писать в личные сообщения, потому как отвечать он тоже не сможет - эту функцию Фейсбук тоже заблокировал.

- Увидимся позже, - добавил писатель.

Новость моментально разлетелась по Твиттеру, «Вконтакте», ЖЖ и прочим социальным сетям, а преданные подписчики начали гадать, что же за слово такое из пяти букв. Первое, что пришло на ум, - автор «Обители» непредусмотрительно написал бранное слово.

- Русский писатель, ругающийся матом? Круто! - заявил Влад Всеволод.

- А кто ругается? Захар, как правило, корректен и тактичен, а в обращении к оппонентам даже бывает ласков, - ответил Вадим Мельников.

- ФБ отжигает, конечно. Пора, видимо, на старославянский переходить, - предположила Мария Штанковская.

Но не все в своих рассуждениях пошли в эту сторону. Кто-то догадался, что литературным словом оказался этнофолизм, уничижительное или оскорбительное, а иногда и шутливое прозвище украинцев.

- Мой приемный дед всегда так себя называл, - написала Маргарита Садыкова.

- Скоро всех приличных людей заблокируют. Читать нечего будет, - расстроилась Ирина Сатаненко.

Тем временем Захар Прилепин не спешит отвечать на комментарии ни сочувствующих, ни злорадствующих.

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