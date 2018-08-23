«Развернули как террориста»: Захара Прилепина задержали на границе с Боснией и Герцеговиной

СЕГОДНЯ 19:50 2018-08-23T21:39:34+03:00

Присутствие Прилепина в Боснии и Герцеговине "несет угрозу государственности и международным отношениям" Фото: Евгения ГУСЕВА

Оказалось, что известному писателю запрещен въезд в это государство

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Знаменитого российского писателя, советника главы ДНР и главу гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса Захара Прилепина задержали на границе с Боснией и Герцеговиной. Это произошло 23 августа по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда Прилепина пригласили в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича.

- Развернули как террориста, - сообщил писатель на своей странице в Фейсбуке. - Основание - официальная бумага министерства безопасности Республики. С 26 марта 2018 года мне запрещен въезд на территорию Боснии и Герцеговины. Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям.

При этом автор «Обители» напомнил, что в 2017 году он получил премию Иво Андрича из рук режиссера Эмира Кустурицы в присутствии президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

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