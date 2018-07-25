Захар Прилепин: «Для Louna я вполне заменяю танк»
Сразу несколько российских рок-групп отказались в этом году участвовать в популярном российском фестивале "Нашествие". Поводом стало размещение выставки военной техники на фестивале.
Первыми о своем решении заявила нижегородская рок-группа «Элизиум». На своей странице в соцсети «Вконтакте» музыканты написали, что главным условием их участия было отсутствие милитаризма на территории фестиваля.
Фестиваль "Нашествие". Фото: https://vk.com/elysiumbandФото: СОЦСЕТИ
– В начале июня организаторы это отсутствие нам подтвердили, а мы подтвердили свое участие. Но потом все изменилось, – заявил коллектив.
Они извинились перед фанатами и пообещали выступить на других фестивалях.
Следом от участия в «Нашествии» отказались «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли», Distemper и Монеточка.
А вот знаменитый писатель Захар Прилепин занял прямо противоположную позицию. И даже отчитал акции российских музыкантов на своей странице в Фейсбуке.
– Из-за танков на «Нашествии» не будут выступать «Порнофильмы», «Элизиум», Louna. Louna на «Соль» в своё время отказались приходить из-за того, что я ведущий. Даже танков не надо. Я вполне заменяю танк, – написал Прилепин.