2018-07-26T15:44:11+03:00
Звезды

Захар Прилепин: «Для Louna я вполне заменяю танк»

Известный писатель прокомментировал отказ нескольких рок-групп ехать на фестиваль «Нашествие»
Анастасия НАЗАРОВА
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Группа "Элизиум"Группа "Элизиум"Фото: СОЦСЕТИ
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Сразу несколько российских рок-групп отказались в этом году участвовать в популярном российском фестивале "Нашествие". Поводом стало размещение выставки военной техники на фестивале.

Первыми о своем решении заявила нижегородская рок-группа «Элизиум». На своей странице в соцсети «Вконтакте» музыканты написали, что главным условием их участия было отсутствие милитаризма на территории фестиваля.

Фестиваль "Нашествие". Фото: https://vk.com/elysiumband Фото: СОЦСЕТИ

Фестиваль "Нашествие". Фото: https://vk.com/elysiumbandФото: СОЦСЕТИ

– В начале июня организаторы это отсутствие нам подтвердили, а мы подтвердили свое участие. Но потом все изменилось, – заявил коллектив.

Они извинились перед фанатами и пообещали выступить на других фестивалях.

Следом от участия в «Нашествии» отказались «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли», Distemper и Монеточка.

А вот знаменитый писатель Захар Прилепин занял прямо противоположную позицию. И даже отчитал акции российских музыкантов на своей странице в Фейсбуке.

– Из-за танков на «Нашествии» не будут выступать «Порнофильмы», «Элизиум», Louna. Louna на «Соль» в своё время отказались приходить из-за того, что я ведущий. Даже танков не надо. Я вполне заменяю танк, – написал Прилепин.

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