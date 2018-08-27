Захар Прилепин поделился кадрами со съемок фильма по его роману «Обитель»
В Вологодской области вовсю идет съемочный процесс нового фильма нижегородца Александра Велединского по роману Захара Прилепина «Обитель». До этого кадрами со съемок делились лишь занятые в них артисты, а 26 августа в соцсетях появились фотографии, сделанные самим Прилепиным.
Съемки проходят в городе Кириллов Вологодской областиФото: СОЦСЕТИ
- Со съемок «Обители». Есть у меня такой роман, - напомнил своим подписчикам писатель.
Любопытствующие поинтересовались у него, не боится ли автор, что экранизация испортит литературное произведение.
Съемки проходят в городе Кириллов Вологодской областиФото: СОЦСЕТИ
- Вон у Иванова прекрасный роман «Тобол», похоже, испортили. Я пока только эпизоды видела, и уже страшно, - заявила Елена Кошкарова.
На что писатель ответил, что не боится. К тому же картину снимает хороший режиссер!
- Как раз с Ивановым он справился на отлично. И с Лимоновым, - уточнил Прилепин.
Напомним, что главную роль в «Обители» исполняет Евгений Ткачук (он же сыграл в другом фильме Велединского - «В Кейптаунском порту»). Кроме того, в съемках участвует звезда отечественного кинематографа Сергей Безруков, который то и дело публикует в своем Инстаграме фотографии из Кириллова, где снимается картина.
- «Обитель» по Прилепину. Режиссер и автор сценария - Александр Велединский. Продюсер - Валерий Тодоровский. Давно мечтал поработать с Сашей… - признался Безруков.
Артист добавил, что сниматься в таком фильме интересно. Хотя материал трудный, да и роль не из простых.
Также в «Обители» снимаются другие известные артисты, например, Виктор Раков и Виктор Добролюбов.
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