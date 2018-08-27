Захар Прилепин поделился кадрами со съемок фильма по его роману «Обитель»

СЕГОДНЯ 11:01 2018-08-27T11:29:20+03:00

В фильме снимаются Сергей Безруков, Виктор Добронравов и другие известные артисты

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В Вологодской области вовсю идет съемочный процесс нового фильма нижегородца Александра Велединского по роману Захара Прилепина «Обитель». До этого кадрами со съемок делились лишь занятые в них артисты, а 26 августа в соцсетях появились фотографии, сделанные самим Прилепиным.

Съемки проходят в городе Кириллов Вологодской областиФото: СОЦСЕТИ

- Со съемок «Обители». Есть у меня такой роман, - напомнил своим подписчикам писатель.

Любопытствующие поинтересовались у него, не боится ли автор, что экранизация испортит литературное произведение.

Съемки проходят в городе Кириллов Вологодской областиФото: СОЦСЕТИ

- Вон у Иванова прекрасный роман «Тобол», похоже, испортили. Я пока только эпизоды видела, и уже страшно, - заявила Елена Кошкарова.

На что писатель ответил, что не боится. К тому же картину снимает хороший режиссер!

- Как раз с Ивановым он справился на отлично. И с Лимоновым, - уточнил Прилепин.

Напомним, что главную роль в «Обители» исполняет Евгений Ткачук (он же сыграл в другом фильме Велединского - «В Кейптаунском порту»). Кроме того, в съемках участвует звезда отечественного кинематографа Сергей Безруков, который то и дело публикует в своем Инстаграме фотографии из Кириллова, где снимается картина.

s_bezrukov Всем привет из Кириллова!!!! Обитель... Съемки....

- «Обитель» по Прилепину. Режиссер и автор сценария - Александр Велединский. Продюсер - Валерий Тодоровский. Давно мечтал поработать с Сашей… - признался Безруков.

Артист добавил, что сниматься в таком фильме интересно. Хотя материал трудный, да и роль не из простых.

Также в «Обители» снимаются другие известные артисты, например, Виктор Раков и Виктор Добролюбов.

viktor_dobronravov Всем хорошего дня... #снимаетсякино#обитель

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