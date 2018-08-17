Режиссер Александр Велединский получил спецприз жюри фестиваля «Окно в Европу»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-17T11:38:13+03:00

В 2004 году первый полнометражный фильм Велединского «Русское» стал «Лучшим игровым фильмом» XX фестиваля «Окно в Европу». Фото: https://oknofest.com/

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Режиссер фильмов «Живой» и «Географ глобус пропил» Александр Велединский получил специальный приз жюри XXVI российского кинофестиваля «Окно в Европу». Уроженец Нижнего Новгорода участвовал в конкурсе с новой картиной «В Кейптаунском порту» (18+), сообщается на сайте фестиваля.

Добавим, что Велединский показал не до конца завершенную работу. Но это не помешало ей завоевать любовь зрителей («В Кейптаунском порту» стал фильмом-открытием фестиваля 2018 года).

Главную роль в новой картине Велединского исполнил молодой актер Евгений Ткачук. Фото: https://oknofest.com/

В основе драмы - реальный случай, который произошел с отцом режиссера в 1945 году. На съемки ушло почти три года, они проходили в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и в Кейптауне.

Победителям кинофестиваля "Окно в Европу" дарят такие статуэтки. Фото: https://oknofest.com/

Моряк, Пахан, Салажонок. Они встретились лицом к лицу лишь однажды – в конце войны, на Дальнем Востоке, с оружием в руках. И каждый считал, что в ту минуту выжил только он. Прошло много лет, и наступил день, когда линии судеб, сплетенных более 50 лет назад, пересекутся снова. Настоящее прорастает из прошлого, которое дает ответы на многие вопросы. В этот день в разных точках Земли - в Санкт-Петербурге, Крыму, в Кейптаунском порту - произойдут полные абсурда, курьезов и боли события, связанные с той роковой встречей лета 1945-го…

В фильме снимались: Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Александр Робак, Виктор Раков, Юлия Ауг, Анна Уколова и другие.

В Кейптаунском порту : трейлер.Участник основного конкурса кинофестиваля Окно в Европу : https://oknofest.com Режиссер: Александр Велединский Моряк, Пахан, Салажонок. Они встретились лицом к лицу лишь однажды в конце войны, на Дальнем Востоке, с оружием в руках. И каждый считал, что в ту минуту выжил только он. Прошло много лет, и наступил день, когда линии судеб, сплетенных более полувека назад, пересекутся снова. Настоящее прорастает из прошлого, которое дает ответы на многие вопросы. В этот день в разных точках Земли - в Санкт-Петербурге, Крыму, в Кейптаунском порту - произойдут полные абсурда, курьезов и боли события, связанные с той роковой встречей лета 1945-го

Напомним, на первом в России фестивале веб-сериалов нижегородский режиссер Арсений Гончуков получил сразу два приза за хоррор «Район тьмы» (18+).

СПРАВКА «КП»

Александр Велединский родился в 1959 году в Нижнем Новгороде. В 1981 году окончил Горьковский политехнический институт по специальности «электрооборудование судов». В 1995 окончил ВКСР (мастерская А.А. Прошкина, В.М. Приемыхова). В 2000 году выступил соавтором сценария телесериала «Дальнобойщики» (совместно с А. Горловым, Ю. Кузьменко, Д. Воронковым и Ю. Перовым). В 2001 по своему сценарию снял короткометражный фильм «Ты да я, да мы с тобой» по мотивам рассказа В. Пьецуха «Двое из будки 9-го км» с Сергеем Маковецким в главной роли. Фильм принял участие в программе «Особый взгляд» 54-го Каннского кинофестиваля, стал обладателем приза «За лучший дебют» 35-го МКФ EXPO в Нью-Йорке, Гран-при «За лучший короткометражный фильм» кинофестиваля «Киношок», приза «Гранатовый браслет» кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине, приза «За лучший короткометражный фильм» кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

В 2002 году Велединский выступил как соавтор сценария телесериала «Бригада» (совместно с А. Сидоровым и И. Порублёвым). В том же году стал режиссером-постановщиком и соавтором сценария телесериала «Закон» (совместно с А. Горловым, И. Порублёвым, В. Емельяновым и М. Сапрыкиной).

В 2004 году по мотивам произведений Эдуарда Лимонова Велединский снял первый полнометражный художественный фильм «Русское», который стал «Лучшим игровым фильмом» XX кинофестиваля «Окно в Европу». В 2007 году фильм «Живой» (соавтор сценария И. Порублёв) стал обладателем Приза имени Г. Горина за лучший сценарий, приза Гильдии киноведов и кинокритиков России ОРКФ «Кинотавр» и был удостоен премии «Ника».

В 2013 году фильм «Географ глобус пропил» стал обладателем Главного приза, приза «За лучшую мужскую роль» (Константин Хабенский), Приза им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму» (Алексей П. Зубарев), Приза жюри кинопрокатчиков 24-го ОРКФ «Кинотавр» и Гран-при IV Одесского МКФ.

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