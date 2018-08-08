Режиссер Арсений Гончуков получил спецприз фестиваля Realist Web Fest за «Район тьмы»

8 Авг. 14:04 2018-08-08T14:04:05+03:00

Это вторая награда нижегородца на первом в России фестивале веб-сериалов

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Нижегородский режиссер Арсений Гончуков получил спецприз международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest за первый в России веб-сериал «Район тьмы» (18+). Церемония закрытия и вручение призов прошли в Нижнем Новгороде 7 августа.

- Руки дрожат, голос дрожит, колени дрожат! Кроме второй статуэтки в подарок еще зарубежное представительство сериала и поездка. Спасибо команде. Не зря четыре года жизни, не зря столько адского труда, - написал Гончуков на своей странице в Фейсбуке.

«Район тьмы» - проект, сделанный без продюсеров и господдержки, на собственные средства. Все актеры и команда сериала ужасов работала бесплатно. Всего вышло два сезона (19 серий).

Напомним, что на церемонии открытия 4 августа режиссеру вручили приз за первый в стране интернет-сериал.

Накануне финала фестиваля в интервью «Комсомольской правде» Арсений признался, что не рассчитывает на второй приз фестиваля Realist Web Fest.

- Хотя по моему опыту жюри всегда действует объективно. Поэтому, возможно, чем-то и наградят, но мне грех об этом думать - я свое уже получил, - заявил нижегородец.