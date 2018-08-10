Сергей Безруков снимается в фильме по роману «Обитель» Захара Прилепина

СЕГОДНЯ 12:41 2018-08-10T12:44:21+03:00

Сергей Безруков признался, что ему досталась непростая роль Фото: СОЦСЕТИ

Режиссером и автором сценария стал нижегородец Александр Велединский

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О начале съемок новой кинокартины актер Сергей Безруков сообщил на своей странице в Инстаграме. К посту прикрепил видео, на котором он в военной форме.

- «Обитель» по Прилепину. Режиссер и автор сценария - Александр Велединский. Продюсер - Валерий Тодоровский. Давно мечтал поработать с Сашей… - признался Безруков.

Артист добавил, что сниматься в таком фильме интересно. Хотя материал трудный, да и роль не из простых.

s_bezrukov Обитель по Прилепину! Режиссёр и автор сценария - Александр Велединский! Продюсер Валерий Тодоровский! Давно мечтал поработать с Сашей....Первый съёмочный! Очень интересно! Трудный материал и роль непростая!!!!! Работаем!!!! Пожелайте нам удачи!

Идея экранизировать роман Прилепина, благодаря которому писатель стал лауреатом девятой Национальной литературной премии «Большая книга» (2014 год), появилась пару лет назад. Роман посвящен истории Соловецких лагерей 20-х годов XX века.

И сразу было понятно, что режиссером будет уроженец Нижнего Новгорода Александр Велединский («Живой», «Географ глобус пропил»), а продюсером - Валерий Тодоровский («Ладога», «Оттепель»).

Тогда же Тодоровский рассказал, что главную роль в фильме исполнит Андрей Чадов, также в картине есть выдающиеся роли для Константина Хабенского, Сергея Безрукова и Виктора Ракова.