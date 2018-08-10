2018-08-10T12:44:21+03:00
Звезды

Сергей Безруков снимается в фильме по роману «Обитель» Захара Прилепина

Режиссером и автором сценария стал нижегородец Александр Велединский
Анастасия НАЗАРОВА
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Сергей Безруков признался, что ему досталась непростая рольСергей Безруков признался, что ему досталась непростая рольФото: СОЦСЕТИ
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О начале съемок новой кинокартины актер Сергей Безруков сообщил на своей странице в Инстаграме. К посту прикрепил видео, на котором он в военной форме.

- «Обитель» по Прилепину. Режиссер и автор сценария - Александр Велединский. Продюсер - Валерий Тодоровский. Давно мечтал поработать с Сашей… - признался Безруков.

Артист добавил, что сниматься в таком фильме интересно. Хотя материал трудный, да и роль не из простых.

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Обитель по Прилепину! Режиссёр и автор сценария - Александр Велединский! Продюсер Валерий Тодоровский! Давно мечтал поработать с Сашей....Первый съёмочный! Очень интересно! Трудный материал и роль непростая!!!!! Работаем!!!! Пожелайте нам удачи!
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Идея экранизировать роман Прилепина, благодаря которому писатель стал лауреатом девятой Национальной литературной премии «Большая книга» (2014 год), появилась пару лет назад. Роман посвящен истории Соловецких лагерей 20-х годов XX века.

И сразу было понятно, что режиссером будет уроженец Нижнего Новгорода Александр Велединский («Живой», «Географ глобус пропил»), а продюсером - Валерий Тодоровский («Ладога», «Оттепель»).

Тогда же Тодоровский рассказал, что главную роль в фильме исполнит Андрей Чадов, также в картине есть выдающиеся роли для Константина Хабенского, Сергея Безрукова и Виктора Ракова.

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