Версия экстрасенса: «Убийцу Марии Гликиной нужно искать в университете»

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-09T11:47:53+03:00

Громкое преступление, совершенное в Нижнем Новгороде почти четыре года назад, до сих пор не могут раскрыть

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Нижегородцев до сих пор волнует громкое убийство красавицы-студентки, произошедшее почти четыре года назад. По уголовному делу написаны 140 томов. Оно стало самым таинственным в Нижегородской области.

Напомним, в ноябре 2014 года в самом центре Нижнего Новгорода была зверски убита 19-летняя Мария Гликина. Ее тело нашли в подвале одного из расселенных ветхих домов. Руки и ноги у девушки были связаны, а из одежды остались только шарф и толстовка, на лице - кровоподтеки. Как показала экспертиза, Гликину изнасиловали и задушили.

Фото: СОЦСЕТИ

С тех пор прошло уже почти четыре года, а убийцу до сих пор не могут найти. Одна из видеокамер на улице зафиксировала подозрительного мужчину: он пересекся с Машей на улице Горького, после чего резко развернулся и пошел за девушкой по пятам. При повороте на улицу Студеную мужчина перешел на бег, а до следующего перекрестка ни этот тип, ни его жертва уже не дошли.

Даже расклеенные фотороботы не помогли: мужчина будто провалился сквозь землю. По уголовному дело уже были допрошены более 500 человек, схожих по приметам с преступником. Но убийство так и не раскрыто. Может, ищут не там? Или не того?

«Комсомолка» отправила фотографию убитой девушки и скриншот с видеокамеры, на которой изображен предполагаемый преступник, томскому ясновидящему Николаю Носенко. Он уверен – на снимке – убийца Гликиной.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Фоторобот, которым был обклеен город, вообще не похож на этого мужчину. Поэтому его и не могут найти. И да, этот мужчина не лысый, как все утверждают. У него светлые волосы, просто уложены гелем, поэтому и кажется, будто у него лысина. К тому же прошло уже много лет – убийца видоизменился, - пояснил ясновидящий.

Более того, он считает, что искать преступника нужно в том самом университете, где училась Маша.

- Он в Нижнем Новгороде живет, ходит рядом. Он в ВУЗе, где она училась. Он должен быть там. Это то ли преподаватель, то ли аспирант, который постарше. Вижу, он солдат, в то время вернулся из армии, - разъяснил Носенко.

Экстрасенс предполагает, что убитая студентка была знакома с этим мужчиной.

- Я не исключаю тот факт, что у Маши была встреча именно с ним. Он ее не выслеживал, как утверждают многие. Я такого не вижу. Он просто шел за ней. Да, кстати, там в тот день был дворник был. Он видел их. Надо было его опросить.

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