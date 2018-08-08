Alfa Future People-2018: Несколько интересных фактов о фестивале

СЕГОДНЯ 10:23 2018-08-08T10:24:51+03:00

Фестиваль современной музыки и технологий пройдет в Нижегородской области в пятый раз

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С 10 по 12 августа в Нижегородской области на берегу Волги пройдет пятый ежегодный фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People. Организаторы подготовили несколько интересных цифр о грядущем мероприятии.

• Ровно год тратит команда AFP на подготовку фестиваля. В пиковые моменты его подготовкой занимаются до шести тысяч человек

• 170 000 человек посетили фестиваль с 2014 по 2017 годы

• 48 часов понадобилось, чтобы первая партия билетов без даты и места на фестиваль была полностью раскуплена

• 150 раз – столько составляет разница между самым дорогим и самым бюджетным артистом фестиваля

• один месяц – столько длится монтаж главной сцены фестиваля. Ее размеры в 2018 году составляют 100 метров и ширину и 30 метров в высоту. Это самая большая сцена в Восточной Европе

• шесть тонн спецэффектов ежегодно тратится для визуального шоу, проходящего на главной сцене

• 1860 пар трусов было куплено для музыкантов за пять лет проведения фестиваля, это самая распространенная позиция артистического райдера. Также среди просьб музыкантов в разные годы были: девушки в костюме горилл, которые должны расчесать артисту усы, постер с фотографией любимого актера, живая бамбукова пальма, носки средней жесткости и др.

• 1100 квадратных метров – площадь экрана главной сцены в 2017 году. Это самый большой экран в Европе

• 115 часов музыки – столько длится музыкальная программа на четырех сценах в 2018 году

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